EMPOLI 4 ASCOLI 1

EMPOLI: 1 Viti, 2 Egan(38st Bertellotti), 3 Riga(10st Bagordo), 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Ruganu, 7 Menconi(38st Lemmetti), 8 Fanucchi(10st Mazzi), 9 Popov (20′ Monaco), 10 Orlandi(38′ Menchetti), 11 Chiaverini(10st Berizzi)

A disposizione: 12 Versari, 13 Lemmetti, 14 Berizzi, 15 Tsoulkanis, 16 Mazzi, 17 Bagordo, 18 Bertellotti, 19 Menchetti, 20 Monaco.

ALL. Andrea Filippeschi.

ASCOLI: 1 Zagaglia, 2 Eulisi, 3 Cipollini, 4 Russo(20st Lo Scalzo), 5 Paucci, 6 DI Teodoro, 7 Pellino(30st Ippolito), 8 Barraco, 9 Calvaresi,(20st Pettinari) 10 De Witt, 11 Dileo

A disposizione: 12 Gabriele, 13 Incelli, 14 Mascaretti, 15 Sugamiele, 16 Pettinari, 17 Lo Scalzo, 18 Costantini, 19 Tatoscevitz, 20 Ippolito

ALL. Ortega

Arbitro: Curcio Giovanni

Assistenti: Guiducci, Nesi

Ammoniti: 31′ Huqi

Espulsi: nessuno

Marcatori: 8′, 23′ Orlandi (E), 7’st De Witt (A), 32st Menconi (E), 37st Monaco (E)

Vittoria pesante contro l’Ascoli che ha dato molto filo da torcere ai ragazzi di Filippeschi. Partita che si sblocca dopo appena 8 minuti grazie ad un rigore concesso per un fallo su Menconi. Dal dischetto si presenta il numero 10 Orlandi che spiazza il portiere per il vantaggio azzurro. Empoli che si rende spesso pericoloso in questa fase della partita e poco dopo trova il raddoppio sempre con Orlandi che la piazza da fuori area sotto l’incrocio dei pali su assist di Chiaverini. Nel secondo tempo parte forte l’Ascoli che accorcia le distanze con De Witt che in area di rigore ne salta due e conclude con il sinistro beffando il portiere. Proprio il portiere Viti diventa il protagonista del secondo tempo con alcuni interventi davvero provvidenziali prima su De Witt e poi su Pellino che era stato lasciato solo dalla difesa. L’Empoli fa fatica a ripartire e si fa schiacciare nella propria metà campo dalla pressione dell’Ascoli alla ricerca del gol del pareggio. A tirare fuori l’Empoli dai guai ci pensano Orlandi e Menconi, il primo trova un lancio di prima in contropiede per il compagno e il secondo insacca con un tiro potente sotto la traversa. Al 35′ si invertono i ruoli e stavolta è Menconi a lanciare Egan che viene però anticipato dal portiere. Due minuti dopo l’Empoli chiude definitivamente la partita con Monaco servito in campo aperto da un rinvio lungo del portiere. Padroni di casa che portano dunque a casa i 3 punti in una partita che poteva prendere benissimo un’altra piega. Empoli che nelle prossime partite dovrà fare a meno di Popov, uscito nel primo tempo per un brutto infortunio al collo e a cui auguriamo una pronta guarigione.