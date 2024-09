EMPOLI 3 FIORENTINA 0

MARCATORI: 13′ Chiucchiuini, 30′, 37st Monaco

EMPOLI: 1 Viti, 2 Tavernini,3 Berizzi, 4 Mazzi, 5 Bembnista, 6 Paoliuc(42st Gori), 7 Olivieri, 8 Chiucchiuini, 9 Tassotti(31st Lupi), 10 Monaco(42st Chiaverini), 11 Rossetti (19st Mboumbou)

A disposizione: 12 Fioravanti, 13 Bertellotti, 14 Gori, 15 Chiaverini, 16 Talenti, 17 Sussi, 18 Mboumbu, 19 Lupi, 20 Del Piero

ALL. Francesco Sarlo

FIORENTINA: 1 Dolfi, 2 Bilobrk, 3 Masoni, 4 Biallo(45′ Colaciurri), 5 Biagioni(22st Guidorizzi), 6 Batignani, 7 Sardilli(31st Arcadipane), 8 Ciacci, 9 Bonanno, 10 Angiolini(22st Perrotti), 11 Pisani (40st Ceccarini)

A disposizione: 12 Fei, 14 Colaciurri, 15 Perrotti, 16 Ceccarini, 17 Arcadipane, 18 Guidorizzi, 20 Dipierdomenico

ALL. Marco Capparella

Arbitro: Riccardo Borghi

Assistenti: Jordan, Giannetti

Ammoniti: 43′ Rossetti, 44′ Biallo, 6st Chiucchiuini, 15st Ciacci,25st Bonanno, 43st Mazzi

Espulsi: 41st Batignani

-Non c’è stata storia a Monteboro: solo l’Empoli in campo. Risultato che in virtù delle occasioni avute va persino stretto agli azzurri che hanno corso e lottato dal primo fino all’ultimo minuto. Fiorentina che dal canto suo ha provato con dei lanci lunghi dalla difesa ad uscire dal pressing asfissiante dei padroni di casa, ma non ha potuto nulla contro il dominio nel gioco aereo dei centrali azzurri. Difficile indicare un solo giocatore come migliore in campo: Monaco, Chiucchiuini, Mazzi, Rossetti e Oliveri sono quelli che hanno spiccato di più. Il vantaggio arriva proprio grazie ad una prodezza dell’8 che, dopo una rimessa laterale, sfrutta la sponda di testa di Rossetti e con il sinistro al volo la infila all’incrocio. Il gol del raddoppio arriva al 31′ del primo tempo dopo numerose occasioni per la coppia Monaco-Rossetti, ed è proprio il primo a segnare dopo un grande recupero palla sulla trequarti di Chiucchiuini e l’assist del partner d’attacco. Nel secondo tempo la storia non cambia: Fiorentina poco presente in attacco se non con qualche tiro da fuori ed Empoli sempre pericoloso. Il gol del 3 a 0 è un capolavoro. Monaco riceve palla a centrocampo spalle alla porta e con un tocco sotto scavalca il primo marcatore mandando il pallone da una parte e passando dall’altra, con la palla ancora in aria salta anche il raddoppio con un secondo sombrero di ginocchio e in allungo batte il portiere per la doppietta personale. Empoli che si porta a 4 punti in classifica in seconda posizione a pari punti con il Bologna. Il prossimo match vedrà gli azzurri impegnati fuori casa contro il Parma.