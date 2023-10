Nella terza giornata valevole per il campionato Under 18 i ragazzi di mister Lisuzzo si trovano davanti l’Inter di mister Zanchetta. Match disputato al Centro Sportivo di Monteboro, Empoli.

EMPOLI 1 INTER 4

.

GOL: 45’+3 Fois (I) – 60′ De Pietri (I) – 65′ Garonetti (I) – 67′ Mboumbou (E) – 90’+3 Pinotti (I)

Empoli: 1 Rok, 2 Parente, 3 Paolieri, 4 Biscontin, 5 Falcusan, 6 Tatti, 7 Mboumbou, 8 Forciniti, 9 Bacciardi (47’Fiorini), 10 Longo(47′ Tempre), 11 Coppola (47′ Lamberta)

A disposizione: 12 Gazzoli, 13 Alfani, 14 Rolla, 15 Capacci, 16 Tempre, 17 Fiorini, 18 Pallini, 19 Pagni, 20 Lamberta

ALL. Andrea Lisuzzo

Inter: 1 Zamarian, 2 Re Cecconi, 3 Castagnaro( Della Mora), 4 Zanchetta (Sotgia), 5 Garonetti, 6 Chiesa, 7 Venturini( 73′ Lavelli), 8 Fois(Mancuso), 9 Vanzulli, 10 De Pietri, 11 Mosconi ( Pinotti)

A disposizione: 12 Michelan, 13 Della Mora, 14 Lucchetti, 15 Sotgia, 16 Mancuso, 17 Iddrisou, 18 Lavelli, 19 Pinotti

All. A. Zanchetta

Arbitro: Juri Gallorini (Arezzo)

Assistenti: Christian Giannetti, Luca Perlamagna

Ammoniti: 47′ Forciniti (E), 50′ Fois (I), 53′ Re Cecconi (I), 56′ Bacciardi (E), 58′ Castegnaro (I), 70′ Parenti (E),

Espulsi: nessuno

Partita che inizia subito in salita per la squadra di casa che per i primi 20 minuti non riesce ad uscire dal pressing asfissiante dei giocatori dell’Inter. L’Empoli subisce nella prima fase di gioco, soprattutto sulla propria fascia sinistra da dove arrivano i pericoli maggiori, anche grazie alle ottime capacità di impostare da dietro dei giocatori nerazzurri. Nella seconda metà del primo tempo l’Empoli si affaccia in avanti con insistenza grazie alle iniziative centrali di Tatti e Forciniti, che servono un paio di volte gli attaccanti con passaggi filtranti, murati però dalla difesa avversaria prima che possano tirare. Gli Azzurri alzano il pressing e al 45′ a seguito di una rimessa laterale sulla sinistra Longo fa sponda per Paolieri che entra in area di rigore, viene trattenuto da dietro e atterrato e l’arbitro fischia calcio di rigore. Da dischetto si presenta il numero 9 Bacciardi che calcia piano alla destra del portiere che blocca il pallone. Nei minuti di recupero su calcio d’angolo a favore dell’Inter, palla che viene rimessa dentro dopo una respinta della difesa e nella mischia si trova da solo Fois che sigla il vantaggio per gli ospiti. Un primo tempo dunque che ha visto il gioco dominato in modo alterno dalle due squadre ma con l’Inter decisamente più pericolosa sotto porta.

Nel secondo tempo l’Empoli parte subito forte creando diversi pericoli in ripartenza ma al 16′ proprio su una ripartenza dopo un calcio d’angolo l’Inter trova il raddoppio con De Pietri, forse nel miglior momento di forma degli azzurri. Al 18’mister Lisuzzo prova a dare una scossa alla partita con un triplo cambio ma poco dopo, su schema da calcio d’angolo, arriva anche il 3-0 nerazzurro grazie ad un slalom di Venturini in area di rigore. Quasi immediata la reazione dei padroni di casa che dopo due minuti trovano il goal del 1 a 3 con Mboumbou dopo una grande azione centrale di Tatti e Fiorini. In due azioni successive l’Empoli rischia di trovare il goal del 2 a 3 sempre con il suo numero 7 che in contropiede mette più volte in difficoltà la difesa nerazzurra. Dal 30′ in poi l’Inter però sembra averne di più e la partita si trasforma con continui capovolgimenti di fronte e scontri più duri in mezzo al campo. Nel recupero l’Inter trova anche il goal del 4-1 sull’ennesimo contropiede della partita dove Pinotti viene servito a porta praticamente vuota dal suo compagno di squadra.

Partita che è andata a folate, con una prima metà più di palleggio alla ricerca del varco giusto e la seconda più di intensità e corsa, dove hanno fatto la differenza anche le sostituzioni. Empoli che rimane dunque a quota 3 punti in classifica e che affronterà nella quarta giornata il Sassuolo fuoricasa.