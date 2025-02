Comunicati i 6 gironi della “75a Edizione della Viareggio Cup” (ex Torneo di Viareggio). Una importante novità è rappresentata dalla dichiarazione del Sindaco di Viareggio che ha annunciando che la Finale del Torneo si svolgerà allo “Stadio dei Pini” (inagibile dal 2018). Così il vecchio Torneo – o quel che ne resta – tornerà a disputare la Finale nella sua sede storica, una Finale che vide trionfare l’Empoli agli albori del nuovo millennio e altre volte, purtroppo, partecipare e perdere. L’Empoli che quest’anno non partecipa al Torneo e, sinceramente, non riusciamo a dar torto alla Società di Monteboro. Il Torneo di Viareggio per come lo conoscevano non esiste più. Le vecchie squadre Beretti e Primavera non ci sono più. Dal 2022 si è scelto di dedicare il Torneo alle formazioni Under 18 ma questo non è bastato a rivitalizzare una manifestazione che nel tempo, anche per sopravvenute competizioni che impegnano le più importanti squadre nelle Youth League e in Campionati Primavera molto intensi ed impegnativi, ha perso il suo fascino ed il suo appeal.

GRUPPO A *

Girone 1: Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Imolese, Mavlon (Nigeria)

Girone 2: Genoa, Internacional (Brasile), Perugia, Ijele (Nigeria)

Girone 3: Sassuolo, Apia Leichhardt (Australia), Casarano, Magic Stars (Nigeria)

GRUPPO B **

Girone 4: Torino, Asteras Aktor (Grecia), Pontedera, Ojodu City (Nigeria)

Girone 5: Sampdoria, Jóvenes Promesas (Spagna), Westchester United (Stati Uniti), Berekum Chelsea (Ghana)

Girone 6: Rappresentativa Serie D, Rukh (Ucraina), Uyss New York (Stati Uniti), Olympique Thiessois (Senegal)

*Le gare del gruppo A si disputeranno lunedì 17, mercoledì 19 e venerdì 21 marzo

** Le gare del gruppo B si disputeranno martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 marzo