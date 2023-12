Non siamo a parlare di niente che possa essere definitivo, non siamo a parlare di niente che possa in questo momento decidere la stagione. Detto questo, però, la gara di domani è di quelle che possono rappresentare un chiaro e vero spartiacque, un primo esame di maturità per poter capire se il futuro potrà essere leggermente più sereno, o meno. Si cerca quella famosa continuità, anche perchè l’Empoli in stagione ha saputo collezionare soltanto due risultati utili di fila (Udinese/Fiorentina) non dando di fatto mai seguito ad un buon risultato. L’avversario non è certo semplice, sarebbe strano il contrario in serie A, ma il Lecce può abbondantemente rientrare nel novero di quelle squadre che, sulla carta, possono essere alla portata. Non ci si può quindi esimere dal caricare la squadra di una giusta e logica pressione rispetto ad un risultato che, domani, dovrà essere unicamente di vittoria. Certo, il pareggio darebbe per la seconda volta quei due risultati utili di fila ma, salvo una partita eccellente e magari sfortunata, sarebbero da considerare due punti persi in uno scontro diretto casalingo. Semmai si dovrà stare attenti alla partita del Lecce che, giocandola fuori casa ed avendo un vantaggio in classifica, potrebbe vedere nel pari un risultato positivo da portare a casa.

La squadra azzurra ha indubbiamente qualche problema, soprattutto nella sua fase offensiva e di finalizzazione. Questo, di contro, può essere però visto e valutato come un margine di miglioramento, ed è indubbio che anche dalla gara di domani ci si aspetti quel salto di qualità, provando a trovare maggiore incisività nelle giocate in fase di possesso, e trovando magari anche la via del gol con un pizzico più di naturalezza. Non sarebbe male se riuscissimo a toglierci anche dall’essere il peggior attacco del campionato. Però, questo va detto ad onor del vero, se escludiamo Frosinone, la squadra ha sempre portato a casa prestazioni positive, dando costantemente l’impressione di essere dentro la partita e – con degli errori, si – cercando sempre di far male fino alla fine. Saremmo ingenerosi ed ingiusti dicessimo il contrario. Elementi che però possono non essere più bastanti se, a questi, non si va ad aggiungere in maniera forte ed importante i gol e la vittoria. Servono punti, serve rimpinguare la classifica e provare a girare il più vicino possibile ai diciotto punti. Il girone di andata manca di sole cinque partite. Dietro si viaggia lenti, e potrebbe bastare anche un solo punto domani per stare ancora davanti alle tre di coda. Ma guardare troppo alle altre, adesso, rischia di essere prematuro. La corsa la dobbiamo fare su di noi, guardando alla prospettiva di poter riagguantare (e mantenere) la media del punto a partita. Una vittoria domani ci porterebbe molto vicini con quattordici punti in quindici gare.

Mancherà anche domani Tommaso Baldanzi. Il tecnico Andreazzoli, raccontando che in settimana la squadra ha lavorato bene ed ha trovato anche il miglior allenamento della stagione, non ha voluto scoprire le carte. Ha però confermato l’assenza del talento di Castelfiorentino, che dovrebbe però tornare in gruppo da martedì ed essere della prossima sfida, quella di Torino. La sensazione è che si cambierà poco. Anche se Andreazzoli non sembra tipo incline alla scaramanzia, ha rimarcato come nelle due volte in cui ha mandato in campo la stessa identica formazione del turno precedente, le cose non siano andate bene. Qualcosa quindi di diverso rispetto a Marassi ci sarà. Potrebbe non essere da escludere la “staffetta” tra Cancellieri e Maldini, con l’ex Lazio a tornare titolare. Ma, soprattutto, potrebbe arrivare quella meritata maglia da titolare per Kovalenko, che è stato uomo decisivo nelle ultime tre gare (anche se poi con il Sassuolo ci ha detto male), e viste le difficoltà del Lecce nei primi tempi potrebbe tornare più comodo dall’inizio. Come già detto i ballottaggi più vivi sono quelli tra Bereszynski ed Ebuehi e tra Ranocchia e Grassi. Domani conoscere le scelte di Andreazzoli. Servirà concentrazione e determinazione, la partita di domani vale “sei punti”.