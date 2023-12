Si è giocata la 15a giornata del campionato di Serie A che si è aperta venerdì sera con il big match Juventus-Napoli che ha visto la vittoria di misura 1-0 dei bianconeri grazie a un altra rete di Gatti dopo quella decisiva della domenica passata a Monza. Risponde subito anche l’Inter che travolge l’Udinese e si riporta da sola in testa alla classifica. Davvero impressionante lo stato di forma della squadra di Inzaghi. Prosegue la crisi del Milan che perde a Bergamo con l’Atalanta grazie a un grandissimo gol di tacco di Muriel e si allontana sensibilmente da Juve e Inter. In parità la gara di Frosinone con il Torino che fallisce l’aggancio alle posizioni con vista Europa mentre il Monza nel finale vince contro il Genoa. Per la squadra di Gilardino i minuti finali delle partite stanno diventando un incubo in termini di punti persi. Prosegue la stagione magica del Bologna che espugna Salerno e si porta al quarto posto insieme alla Roma fermata dal pareggio dalla Fiorentina. I giallorossi hanno chiuso la gara in 9 uomini per le espulsioni di Zalewski e Lukaku.

In attesa dei posticipi di stasera, questi i risultati e la classifica provvisoria:

JUVENTUS-NAPOLI 1-0

VERONA-LAZIO 1-1

ATALANTA-MILAN 3-2

INTER-UDINESE 4-0

FROSINONE-TORINO 0-0

MONZA-GENOA 1-0

SALERNITANA-BOLOGNA 1-2

ROMA-FIORENTINA 1-1

EMPOLI-LECCE Lun.11/12 ore 18:30

CAGLIARI-SASSUOLO Lun.11/12 ore 20:45