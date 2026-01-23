Campionato Primavera 2
16a giornata (1a giornata Girone di Ritorno)
Monopoli – EMPOLI
Sabato 24 gennaio – ore 14.30
A Gioa Del Colle (BA) – Campo Sportivo “Martucci”
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Cosenza
|Sabato 24 gennaio
|11.00
|Avellino
|–
|Ternana
|Sabato 24 gennaio
|14.30
|Bari
|–
|Perugia
|Sabato 24 gennaio
|14.30
|Catanzaro
|–
|Salernitana
|Sabato 24 gennaio
|14.30
|Crotone
|–
|Benevento
|Sabato 24 gennaio
|11.30
|Pisa
|–
|Pescara
|Sabato 24 gennaio
|11.30
|Palermo
|–
|Spezia
|Sabato 24 gennaio
|14.30
–
UNDER 17 Serie A e B
Rinviata a data da destinarsi
UNDER 16 Serie A e B
Il Campionato osserva un turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
Il Campionato osserva un turno di riposo