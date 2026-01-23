Campionato Primavera 2

16a giornata    (1a giornata Girone di Ritorno)

 

Monopoli – EMPOLI

Sabato 24 gennaio   – ore 14.30

A Gioa Del Colle (BA) – Campo Sportivo “Martucci”

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Cosenza Sabato 24 gennaio 11.00
Avellino Ternana Sabato 24 gennaio 14.30
Bari Perugia Sabato 24 gennaio 14.30
Catanzaro Salernitana Sabato 24 gennaio 14.30
Crotone Benevento Sabato 24 gennaio 11.30

 
Pisa Pescara Sabato 24 gennaio 11.30
Palermo Spezia Sabato 24 gennaio 14.30

UNDER 17 Serie A e B

Rinviata a data da destinarsi

 

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato osserva un turno di riposo

 

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato osserva un turno di riposo

Fabrizio Fioravanti

