28′ Illanes
CARRARESE (3-5-2) : Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni; Abiuso, Rubino.
A Disp: Mazzini, Fiorillo, Melegoni, Cicconi, Troise, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Parlanti, Torregrossa.
Allenatore: Antonio Calabro
EMPOLI (3-4-1-2) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Ilie; Shpendi, Nasti.
A disp: Perisan, Gasparini, Degli Innocenti, Ceesay, Ebuehi, Ignacchiti, Tosto, Haas, Saporiti, Popov, Carboni, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Perri di Roma. Assistenti: Mondin/Colaianni. VAR: Baroni/Di Vuolo.
Ammoniti: 35′ Nasti (E),
LIVE MATCH
1° Tempo
38′- Proprio il rumeno si incarica del primo tiro dalla bandierina, sugli sviluppi viene fischiato un fallo di Shpendi su Illanes. Bleve si incarica della battuta.
37′- Doppia occasione per gli azzurri! destro velenoso di Yepes respinto da Bleve, si avventa Ilie ma il suo destro a botta sicura respinto in angolo da Illanes.
35′- Arriva adesso il giallo per il fallo commesso in precedenza da Nasti e non da Ilie. L’attaccante azzurro è il primo a finire nella lista dei cattivi.
34′- Fulignati costretto ad uscire in anticipo su Abiuso. Non si è ancora vista la reazione della squadra azzurra.
32′- Guida la transizione dei padroni di casa Rubino allargando per Zanon, il suo cross respinto da Obaretin. Nella circostanza non sanzionato un brutto intervento di Ilie. Ma sono i marmiferi a dettare i ritmi della partita in questa fase.
31′- Continua a spingere sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Calabro.
29′- Ripartenza ficcante dei padroni di casa, ci prova Rubino ma il suo destro viene ribattuto da Lovato.
28′- Si porta in vantaggio la Carrarese, sugli sviluppi dell’angolo calciato da Zuelli con palla scodellata in area Illanes anticipa Guarino indirizzando la palla all’angolino alla destra di Fulignati
27′- Guarino genera il primo angolo della partita. Qualche difficoltà degli azzurri nella lettura degli inserimenti di Zuelli.
25′- Shpendi combina con Nasti, il diagonale dell’ex Cremonese sul quale si getta l’albanese che manda la palla a lato. Tutto fermo per il fuorigioco dell’attaccante azzurro.
24′- Duello tra Shpendi e Oliana, secondo Perri l’ultimo tocco è dell’attaccante albanese dell’Empoli.
23′- Quella appena descritta è stata la prima emozione di una gara congelata fino a quel momento.
21′- Traversa della Carrarese! Rubino con uno scavetto elegante per Zuelli; il suo destro viene respinto dal legno.
19′- Si riprende con un fallo laterale in zona d’attacco per gli azzurri. Sugli sviluppi la Carrarese ruba palla, obbligando Obaretin alla chiusura.
19′- Rimane a terra Shpendi in seguito ad un intervento in scivolata di Zanon.
18′- Bella chiusura di Obaretin sul cross dalla destra del temibile Zanon.
17′- Brutto errore in uscita di Guarino palla regalata alla Carrarese.
16′- Ancora un intervento di Guarino ai danni di Abiuso. Perri raccomanda al difensore azzurro di prestare attenzione.
14′- Si procura una rimessa laterale la squadra di casa. Sul cross di prima effettuato da Schiavi, prolunga la sfera Elia.
12′- Nuova iniziativa da sinistra per gli azzurri, sul cross di Moruzzi in area apuana Oliana allontana. Mantiene l’iniziativa l’Empoli.
10′- Filtrante di Calabrese a premiare Zanon che è andato sul fondo, sul suo cross basso la retroguardia azzurra è intervenuta.
8′- Azione insistita dell’Empoli all’altezza dell’out sinistro. Il cross basso di Moruzzi respinto in fallo laterale da Zanon.
7′- Elia si procura un calcio di punizione mettendosi davanti ad Abiuso. Riparte dal basso con Obaretin la squadra di Dionisi.
6′- Hasa apparecchia la tavola trovando sulla destra trovando Zanon, il suo cross controllato sul suo palo da Fulignati.
5′- Si agganciano Guarino e Abiuso, Perri sanziona il difensore azzurro. Si riparte con una punizione in favore degli apuani.
3′- Yepes si presenta in area ma scivola al momento del controllo della sfera, allontana Calabrese.
2′- Prima accelerazione a destra di Elia il suo cross basso viene bloccato a terra da Bleve.
2′- Obaretin con il sinistro a cercare Shpendi anticipato da Calabrese.
1′- Il primo pallone lo giocano gli azzurri in divisa completamente bianca.
0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri, l’unica variazione la conferma di Ghion con Degli Innocenti in panchina.
Lo scorso anno avevamo proprio le maglie della Carrarese …
Come ê scarso Moruzzi.. mamma mia
Sembra di vedere Arzanese – Pergolwttese
Difesa tornata ai livelli di Pagliuca
Che giocatore di marrone Guarino
Perdiamo pure a carrrara ..
Squadra di pellegrini
Vero ma questa volta non ha colpe.
Quello che ha segnato arriva in corsa da dietro.
non anticipare Moruzzi, ma Guarino
Non sono io quello sopra…
Comunque , viva i nani da giardino , li ha rimessi in campo andamo bene!
bisogna comprare 3 elementi forti
Veramente imbarazzanti anche stasera, la Carrarese sembra il Barcellona contro di noi. Mi sembra che Shpendi sia in involuzione rispetto ad inizio stagione….
Squadra grintosa e coriacea la Carrarese, noi per ora inconsistenti, sarà dura pareggiare.
Dirò una cavolata, ma il Lovato visto col Sud Tirol ed oggi (al momento) mi sembra giochi con sufficienza….
Sirene di mercato?…
Lovato irriconoscibile…
bello lo stadio