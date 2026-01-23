Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti nettamente dallo stadio di Carrara per 3-0
FULIGNATI: 6,5 Può poco sui gol, bravo a disinnescare in alcune situazioni. Su di lui si può contare sempre.
LOVATO: 5 Meno efficace del solito, coinvolto nel blackout del reparto arretrato azzurro. Chiude in ritardo sul diagonale di Rubino da cui nasce il tap-in di Zanon in occasione del 2-0 dei marmiferi
GUARINO: 4 Non bene in occasione del vantaggio locale dove perde il riferimento. Sulla coscienza c’è poi tutto il terzo gol carrarino. Poca sicurezza, oggi male.
OBARETIN: 5 Brutta serata anche per il difensore di proprietà del Napoli, impreciso nei lanci in costruzione e spesso in affanno a rincorrere gli attaccanti della Carrarese che combinano in area.
ELIA: 5 Tanto fumo, poco arrosto. Corre, prova a fare qualche dribbling ma non è mai preciso e commette diversi errori che permettono anche delle ripartenze. Giusta la sostituzione a fine primo tempo
CEESAY: 5.5 Aggiunge poco rispetto al compagno di squadra quando viene inserito nel corso della ripresa. Prova a cambiare il volto della gara non riuscendoci.
GHION: 5 Tanta fatica e non pochi sbagli in mezzo al campo. Perde quasi tutti i duelli, qualcosina in più quando ha palla ma non basta.
DEGLI INNOCENTI: 5.5 Schierato quando la partita ha poco ormai da raccontare prova a dare una sterzata ma ormai i buoi sono fuggiti.
YEPES: 5 In fase di non possesso è sistematicamente superato dai centrocampisti avversari, talvolta sovrastato per intensità e ritmo. In costruzione si limita al compitino.
MORUZZI: 5 Nel primo tempo si trova spesso a crossare ma con poca precisione. Non bene in fase di ripiegamento
EBUEHI: 5 Aggiunge poco o nulla ad una serata tutt’altro da ricordare. Dalla sua parte gli esterni della Carrarese continuano ad imperversare quasi indisturbati.
ILIE: 4,5 Il gol che sbaglia al 37′ è un errore importate che non ci si aspetta da un giocatore come lui. Oltre a questo una partita sbagliata sotto tutti i punti di vista, e non e’ la prima. Giusto il cambio.
IGNACCHITI: 5.5 Ha il merito di provarci almeno, ci prova in un paio di circostanzze non trovando la via della rete. Sicuramente più voglioso ed efficace rispetto al compagno.
SHPENDI: 5.5 Solito grande impegno e movimento ma si divora un paio di gol incredibili (uno sarebbe stato offsiede) quando può concretizzare la sua gara.
NASTI: 4,5 Inesistente in fase offensiva con alcuni palloni persi che danno il “la” a delle ripartenze
POPOV : 5.5 Combina poco questo è vero ma almeno mostra maggiore determinazione rispetto al compagno. Meriterebbe sicuramente maggior minutaggio rispetto a quello scarno concesso fin qui.
MISTER DIONISI: 4 Passivo davvero pesante quello riportato dagli azzurri contro la Carrarese, in una gara tra l’altro molto attesa. Alcuni sprazzi ci sono stati, ma la gara degli azzurri è stata condita da tanti errori, tanta insicurezza, tanta prevedibilità. Esclusi forse quei cinque minuti prima del secondo gol locale, la squadra non da mai la sensazione di essere pericolosa ma, quando attaccano gli altri, c’è sempre la sensazione di poter prendere gol. Molta più fame da parte della Carrarese, e questo è un aspetto sul quale tutti dovranno riflettere molto. Oggi peggio di Chiavari. Sulla formazione poco da dire, se il sistema è questo gli interpreti potevano essere i migliori a disposizione ma il gruppo oggi non c’è.
Da un lato un allenatore Sovravvalutato con un ingaggio faraonico DIONISI , dall’altro un allenatore sottovalutato con ingaggio modesto CALABRO .
Cosa c entrano gli ingaggi!
puoi chiamare anche Guardiola ma questa squadra e’ scarsa e costruita male
tutti 3 società 1
Menomale che si erano allenati bene in settimana .Umiliati dalla Carrarese noi che fino a poco tempo fa vincevamo i derby con la fiorentina in serie A .
Vergogna , Degl’innocenti in panchina l’unico che gira la palla
concordo
e si vole vedè giohà Popov
Insomma da a chiedere scusa a Pagliuca?
avevo ragione che andavate a simpatia da c’è la potete fare a ma io sono quello che un ci capisce nulla io lo dicevo quando so vinceva a me questa squadra noni eai entrata nel cuore , poi sentito dire che poverini venivano maltrattati e mandato a quel paese branca di pecoroni menci !..
ma poverini erano giovani allora si chiama la checca di Dionisi!
Scusa di cosa? Non mi pare che nemmeno con lui giocavi alla grande, neanche con il crocifisso in mano ………….
È Pagliuaca che ha fatto questa squadraccia
Buona parte dei calciatori azzurri sono acerbi oppure poco motivati oppure non adeguati alla categoria.
da un campanile di San Miniato
Se pensiamo di fare queste figure di meeerda, è meglio restare a casa e dare partita vinta…. purtroppo questa squadra ha grossi limiti, inutile pensare a playoff o sogni di gloria…. qui bisogna solo sperare di finire il campionato non nelle ultime 5, altrimenti è retrocessione sicura!!!!
Come dissi due mesi fa questa squadra o viene rinforzata ora o si gioca all’ultima giornata lo spareggio per non retrocedere, come allora con il Vicenza.
Vedrete se avrò ragione.
Ho fatto l’errore di continuare a vedere le partite.
Adesso basta.
Ieri non fa fede. una partita giocata su 2 ritmi diversi e con ambizioni diverse. Noi ci si deve salvare a Carrara puntano ai playoff. Smettela tutti d essere così altalenanti tra una partita e l altra. L’obiettivo è la salvezza.
Io penso che l’errore sia il modulo.Voler insistere con Ilie senza che apporti praticamente nulla alla fase offensiva (colpa non solo sua ma non incide mai), indebolisce il centrocampo che con Moruzzi e Elia costantemente dietro la linea della palla (significa essere sempre i quarti ed i quinti della linea difensiva e non piu’ centrocamposti) si trova a non poter coprire ne’ l’ampiezza ne’ la profondita’ richieste.Inserire un centrale (alla Degl’innocenti ma sarebbe meglio uno piu’ strutturato) ci permetterebbe di coprire meglio la zona in fase difensiva.Con Curto al posto di Guarino potremo anche giocare a 4 dietro e permettere ad Elia di avanzare a centrocampo veramente (non come ora dove prevalentemente fa il 5ºdi difesa) ma significherebbe tornare a 4 nel mezzo del campo.Queste per me sono le due opzioni per uscire dalla palude in cui siamo entrati.I giocatori non sono cosi scarsi come qualcuno vuol far credere.Certo, non siamo completi e con poche eccellenze importanti per poter sperare in qualcosa di importante.Ma la base per costruire un futuro da play off c’e’.Basterebbe provare a cambiare modulo.E non capisco perche’ ancora non venga fatto …
quando ci sono dei limiti tecnici si cerca di sopperire con l agonismo,quando non metti nemmeno questo….si chiede scusa…quando non si chiede nemmeno scusa….siete uomino di m…..
L’unica cosa positiva è che di proprietà dell’empoli ce ne sono pochi( forse gli unici salvabili), perche questi giocatori sono veramente scarsi