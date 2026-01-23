Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti nettamente dallo stadio di Carrara per 3-0

FULIGNATI: 6,5 Può poco sui gol, bravo a disinnescare in alcune situazioni. Su di lui si può contare sempre.

LOVATO: 5 Meno efficace del solito, coinvolto nel blackout del reparto arretrato azzurro. Chiude in ritardo sul diagonale di Rubino da cui nasce il tap-in di Zanon in occasione del 2-0 dei marmiferi

GUARINO: 4 Non bene in occasione del vantaggio locale dove perde il riferimento. Sulla coscienza c’è poi tutto il terzo gol carrarino. Poca sicurezza, oggi male.

OBARETIN: 5 Brutta serata anche per il difensore di proprietà del Napoli, impreciso nei lanci in costruzione e spesso in affanno a rincorrere gli attaccanti della Carrarese che combinano in area.

ELIA: 5 Tanto fumo, poco arrosto. Corre, prova a fare qualche dribbling ma non è mai preciso e commette diversi errori che permettono anche delle ripartenze. Giusta la sostituzione a fine primo tempo

CEESAY: 5.5 Aggiunge poco rispetto al compagno di squadra quando viene inserito nel corso della ripresa. Prova a cambiare il volto della gara non riuscendoci.

GHION: 5 Tanta fatica e non pochi sbagli in mezzo al campo. Perde quasi tutti i duelli, qualcosina in più quando ha palla ma non basta.

DEGLI INNOCENTI: 5.5 Schierato quando la partita ha poco ormai da raccontare prova a dare una sterzata ma ormai i buoi sono fuggiti.

YEPES: 5 In fase di non possesso è sistematicamente superato dai centrocampisti avversari, talvolta sovrastato per intensità e ritmo. In costruzione si limita al compitino.

MORUZZI: 5 Nel primo tempo si trova spesso a crossare ma con poca precisione. Non bene in fase di ripiegamento

EBUEHI: 5 Aggiunge poco o nulla ad una serata tutt’altro da ricordare. Dalla sua parte gli esterni della Carrarese continuano ad imperversare quasi indisturbati.

ILIE: 4,5 Il gol che sbaglia al 37′ è un errore importate che non ci si aspetta da un giocatore come lui. Oltre a questo una partita sbagliata sotto tutti i punti di vista, e non e’ la prima. Giusto il cambio.

IGNACCHITI: 5.5 Ha il merito di provarci almeno, ci prova in un paio di circostanzze non trovando la via della rete. Sicuramente più voglioso ed efficace rispetto al compagno.

SHPENDI: 5.5 Solito grande impegno e movimento ma si divora un paio di gol incredibili (uno sarebbe stato offsiede) quando può concretizzare la sua gara.

NASTI: 4,5 Inesistente in fase offensiva con alcuni palloni persi che danno il “la” a delle ripartenze

POPOV : 5.5 Combina poco questo è vero ma almeno mostra maggiore determinazione rispetto al compagno. Meriterebbe sicuramente maggior minutaggio rispetto a quello scarno concesso fin qui.

MISTER DIONISI: 4 Passivo davvero pesante quello riportato dagli azzurri contro la Carrarese, in una gara tra l’altro molto attesa. Alcuni sprazzi ci sono stati, ma la gara degli azzurri è stata condita da tanti errori, tanta insicurezza, tanta prevedibilità. Esclusi forse quei cinque minuti prima del secondo gol locale, la squadra non da mai la sensazione di essere pericolosa ma, quando attaccano gli altri, c’è sempre la sensazione di poter prendere gol. Molta più fame da parte della Carrarese, e questo è un aspetto sul quale tutti dovranno riflettere molto. Oggi peggio di Chiavari. Sulla formazione poco da dire, se il sistema è questo gli interpreti potevano essere i migliori a disposizione ma il gruppo oggi non c’è.