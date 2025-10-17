Campionato Primavera 2

5a giornata

 

EMPOLI – Perugia

Sabato 18 ottobre   – ore 16.30

A Sesto Fiorentino – Stadio Comunale “Piero Torrini”

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Benevento  sabato 18 ottobre  11.30
Avellino Spezia sabato 18 ottobre  11.00
Bari Pisa  domenica 19 ottobre  15.00
Crotone Ternana sabato 18 ottobre  11.00
Monopoli Catanzaro sabato 18 ottobre  15.30
Palermo Cosenza sabato 18 ottobre  12.00
Salernitana Pescara  sabato 18 ottobre  11.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 7a Giornata

EMPOLI – Catanzaro

Domenica 19 ottobre –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 6a Giornata

Palermo – EMPOLI

Lunedì 20 ottobre –  ore 15.00

A Palermo – Tommaso Natale Sport Village

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 6a Giornata

Palermo – EMPOLI

Lunedì 20 ottobre –  ore 11.00

A Palermo – Tommaso Natale Sport Village

Fabrizio Fioravanti

