Campionato Primavera 2
5a giornata
EMPOLI – Perugia
Sabato 18 ottobre – ore 16.30
A Sesto Fiorentino – Stadio Comunale “Piero Torrini”
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Benevento
|sabato 18 ottobre
|11.30
|Avellino
|–
|Spezia
|sabato 18 ottobre
|11.00
|Bari
|–
|Pisa
|domenica 19 ottobre
|15.00
|Crotone
|–
|Ternana
|sabato 18 ottobre
|11.00
|Monopoli
|–
|Catanzaro
|sabato 18 ottobre
|15.30
|Palermo
|–
|Cosenza
|sabato 18 ottobre
|12.00
|Salernitana
|–
|Pescara
|sabato 18 ottobre
|11.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 7a Giornata
EMPOLI – Catanzaro
Domenica 19 ottobre – ore 11.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 6a Giornata
Palermo – EMPOLI
Lunedì 20 ottobre – ore 15.00
A Palermo – Tommaso Natale Sport Village
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 6a Giornata
Palermo – EMPOLI
Lunedì 20 ottobre – ore 11.00
A Palermo – Tommaso Natale Sport Village