Campionato Primavera 2

6a giornata

 

Spezia – EMPOLI

Sabato 25 ottobre   – ore 14.30

A La Spezia – Centro Sportivo “B. Ferdeglini”, campo 1

 

GARA GIORNO ORA
Avellino Monopoli Venerdì 24 ottobre 15.00
Bari Ascoli Sabato 25 ottobre 14.30
Benevento Crotone Sabato 25 ottobre 11.30
Cosenza Pescara Sabato 25 ottobre 11.00
Perugia Palermo Sabato 25 ottobre 11.00
Pisa Salernitana Sabato 25 ottobre 11.00
Ternana Catanzaro Sabato 25 ottobre 12.30

COPPA ITALIA PRIMAVERA

32i di Finale

Empoli – Pisa

Mercoledì 29 ottobre  ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – Recupero 5a Giornata

EMPOLI -Lecce

Giovedì 30 ottobre  ore 14.30

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato osserva una giornata di sosta

 

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato osserva una giornata di sosta

