22′ Ceesay, 51′ pt Gliozzi rig, 66′ Tonoli
Al “Braglia” gli azzurri escono sconfitti per 2-1 in rimonta. Vantaggio azzurro di Ceesay con una bella azione personale, pari nel finale di primo tempo di Gliozzi su rigore, nella ripresa segna Tonoli. Nel complesso ha vinto la squadra che ad oggi sta meglio ed è oggettivamente più forte. A volte c’è anche da prendere atto di questo, con grande umiltà. La squadra ha fatto la partita che è riuscita a fare, alternando cose buone (come l’approccio al match ed una fase difensiva tutto sommato più quadrata) a cose meno buone ed anche particolarmente ingenue. Sicuramente molto meglio nel primo tempo, il secondo è stato un monologo giallo. Il rammarico potrebbe stare proprio nei due gol presi, il primo per un mani di Ghion che fa un movimento che lo porta ad alzare il braccio, sul secondo Moruzzi perde il riferimento in maniera davvero incredibile per un giocatore di questa categoria. La squadra, che deve crescere e migliorare con Dionisi arrivato soltanto da una settimana, si è dimostrata viva ed ha cercato di arginare ripartendo. Questo Modena sta bene, è in fiducia, gli episodi gli girano bene – vedi il pareggio che arriva sul fischio finale di primo tempo – e per questo non è certo una sconfitta da drammatizzare. Sapevamo che oggi non sarebbe stato facile. Quel che adesso conta è il percorso e la crescita anche se gli impegni sono davvero pressanti in questa fase della stagione. Ceesay e Lovato i migliori tra i nostri, male sulla corsia di sinistra.
MODENA (3-5-2) : Chichizola; Nieling, Adorni, Tonoli; Zanimacchia (72′ Beyuku), Pyyhtia (68′ Sersanti) Gerli (82′ Magnino), Santoro, Zampano; Defrel (68′ Di Mariano) Gliozzi (69′ Mendes).
A Disp: Pezzola, Bagheria, Caso, Massolin, Nador, Della Valle, Cauz.
Allenatore: Andrea Sottil
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (79′ Ebuhei), Yepes, Ghion, Ilie (46′ Ignacchiti), Carboni (56′ Moruzzi); Ceesay (67’Popov) Shpendi (56′ Pellegri).
A Disp: Perisan, Curto, Degli Innocenti, Belardinelli, Indragoli, Saporiti, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Tremolada di Monza. Assistenti: Zingarelli/Luciani. VAR: Serra/Monaldi
Ammoniti: 29′ Ilie (E), 30′ Elia (E), 36′ Shpendi (E), 50′ Zampano (M), 78′ Sersanti (M), 93′ Tonoli (M).
LIVE MATCH
95′- Finisce qui al “Braglia” arriva la prima sconfitta della gestione Dionisi per gli azzurri, l’Empoli esce a testa alta sul campo della capolista per 2-1
95′- Anche Fulignati si proietta in area su questo calcio di punizione. Palla scodellata da Ghion nel cuore dell’area, Adorni la tocca oltre la linea di fondo. Ci sarà corner per gli azzurri. Sul tiro dalla bandierina di Yepes i gialloblù allontanano la sfera
94′- Ultimi disperati assalti degli azzurri. Trattenuta di Pedro Mendes su Ghion mentre è rimasto a terra Tonoli.
93′- Ammonito Tonoli per il fallo in ritardo su Pellegri
92′- Rimessa laterale guadagnata dal Modena che tiene lontano l’Empoli dalla propria area.
90′- Cinque minuti di recupero.
89′- Fulignati! il portiere azzurro tiene a galla l’Empoli sbarrando la strada a Mendes.
88′- Ebuhei ferma fallosamente Zampano, punizione per il Modena. Poco il dopo il fallo lo commette Popov su Santoro.
86′- Forcing finale dell’Empoli, cross da sinistra di Moruzzi controllato in presa alta da Chichizola.
85′- Destro di Pellegri dal limite viene respinto dal muro dei gialli. Qualche protesta degli azzurri ma il fallo di mano di Adorni avviene fuori dall’area.
84′- Popov guadagna un calcio di punizione nella metà campo azzurra.
82′- Ultima sostituzione anche per il Modena: Magnino per Gerli.
80′- Moruzzi scippa il pallone a Beyuku, il suo cross basso viene intercettato da Adorni.
78′- Ultima sostituzione per Dionisi: Ebuhei per Elia.
78′- Sersanti è il secondo ammonito nelle file del Modena.
77′- Gol annullato a Di Mariano per fallo su Ghion, nella circostanza l’ex Sassuolo era parso un tantino leggero nel contatto.
75′- Elia guadagna una rimessa laterale nella metà campo azzurra.
74′- Quarto cambio per il Modena, esce Zanimacchia al suo posto Beyuku
72′- Conquista l’angolo l’Empoli, palla scodellata in area allontana Chichizola. Viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.
70′- Provano gli azzurri a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio.
68′- Triplo cambio per il Modena: Sersanti, Di Mariano e Mendes per Pyyhthia, Defrel e Gliozzi.
67′- Dionisi richiama Ceesay inserendo Popov.
66′- La ribalta il Modena con Tonoli sugli sviluppi del cross di Zampano anticipa Moruzzi, il suo colpo di testa finisce alla sinistra di Fulignati
64′- Giro palla continuo del Modena ma gli azzurri fanno buona guardia.
62′- Tonoli interviene in scivolata su Moruzzi. Rimessa laterale per l’Empoli mentre Ceesay accusa un problema fisico.
61′- Impreciso il passaggio di Moruzzi verso Pellegri, può ripartire il Modena.
59′- Gli azzurri costretti maggiormente ad una condotta prudente in questo secondo tempo.
57′- Gliozzi! il sinistro da fuori finisce a lato di poco alla sinistra di Fulignati.
56′- Doppia sostituzione per gli azzurri: Moruzzi e Pellegri per Carboni e Shpendi.
55′- Zanimacchia la mette sul secondo palo dove Zampano arpiona la sfera con maestria, poi Elia chiude immolandosi sull’avversario.
53′- Preme in maniera convinta il Modena in queste prime battute della ripresa. Tiro di Zampano deviato da Lovato oltre la linea di fondo. Dalla bandierina Pyyhthia, Guarino anticipa Gliozzi mandando la palla oltre la traversa, sarà ancora angolo per gli emiliani.
52′- Defrel si abbassa sulla trequarti il suo passaggio per Zampano, anticipato da Lovato.
51′- Shpendi commette fallo su Gerli, intanto viene ammonito il mister dei gialloblù Sottil.
50′- Zampano è il primo ammonito nelle file del Modena.
49′- Commette fallo stavolta Ceesay, punizione per il Modena nei pressi del proprio out destro difensivo.
47′- L’Empoli va a battere il primo angolo della ripresa. Recupera palla la squadra di Sottil ribaltando il gioco nella metà campo azzurra. Zanimacchia si procura una rimessa laterale in zona d’attacco.
46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Modena, Dionisi ha operato il primo cambio nell’intervallo: Ignacchiti per Ilie.
2° Tempo
52′ Si va all’intervallo sul risultato di 1-1 tra Modena ed Empoli, il rigore trasformato da Gliozzi per fallo di mano di Ghion risponde al gol di Ceesay. Prestazione convincente degli azzurri nella prima parte della gara, la squadra di Dionisi è riuscita a limitare le fonti di gioco avversaria rispondendo colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa.
51′- Gliozzi spiazza Fulignati firmando il pareggio del Modena
49′- Calcio di rigore per il Modena, già sul dischetto bomber Gliozzi.
48′- Tremolada va al monitor per vedere personalmente l’episodio.
46′- Zanimacchia si libera di Carboni il suo cross viene respinto da Obaretin, poi il tiro di Santoro respinto da Ghion. Con il Var si sta valutando il tocco dell’ex Sassuolo con il braccio.
45′- Saranno due i minuti di recupero.
43′- Chichizola fa sua la sfera dal corner facendo ripartire il Modena in avanti, fondamentale la diagonale di Elia su Defrel facendo rimbalzare la palla sul francese.
42′- Bella palla intercettata da Ghion il quale serve a destra Shpendi, sul suo cross gli azzurri conquistano il primo angolo della gara.
40′- Cross di Pyyhthia sul quale Fulignati allontana. Nella circostanza timide proteste per la concessione di un rigore da parte del Modena.
39′- Elia sfonda a destra lasciando partire un cross sul quale Shpendi, si avventa per il colpo di testa non inquadrando la porta.
38′- Sul cross di Ilie nel cuore dell’area Zampano calcia addosso su Ceesay con palla a lato.
36′- Ammonito anche Shpendi per un intervento incauto su Adorni
36′- Stavolta è Pyyhthia a commettere fallo su Elia. Punizione nella propria metà campo per gli azzurri.
35′- Shpendi travolge in maniera ingenua Adorni, punizione inevitabile per il Modena.
34′- Tonoli servito da Zanimacchia lascia partire un cross bloccato da Fulignati.
32′- Sventagliata di Gerli per Zanimacchia, il suo cross intercettato da Guarino.
31′- Destro di Zanimacchia in precarie condizioni di equilibrio con palla fuori.
30′- Finisce nella lista ei cattivi anche Elia per aver fermato fallosamente Zampano.
29′- Ilie spende un giallo per fermare Gerli, il rumeno è il primo ammonito della gara.
27′- Viene espulso un componente dello staff di Sottil. Fondamentale la chiusura di Lovato su cross di Defrel destinato verso Gliozzi. Si alzano i decibel del Braglia, soprattutto dopo l’episodio fra Yepes e Santoro.
25′- Reclama un rigore il Modena, finisce a terra Santoro ma per Tremolada non ci sono gli estremi per una sanzione.
24′- Per Ceesay si tratta del secondo centro stagionale dopo quello con la Carrarese. Per la seconda volta l’Empoli va in vantaggio per primo in trasferta; in precedenza era successo solo a Reggio Emilia alla 2^ giornata.
22′-GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL azione personale di Ceesay, manda fuori causa Adorni poi entra in area, e di destro incrocia in maniera perfetta non lasciando scampo a Chichizola
21′- Gara fatta di duelli in tutte le zone del campo, lo schieramento speculare delle due squadre favorisce questa contrapposizione.
19′- Tonoli scambia con Zanimacchia poi viene chiamato in causa Santoro. Il suo sinistro viene ribattuto, me rimangono in possesso della sfera i padroni di casa.
18′- Conquista un calcio di punizione il Modena dal proprio settore di sinistra.
16′- Dialogo fra Tremolada e Sottil, il direttore di gara ha ripreso il tecnico emiliano che aveva protestato con troppa veemenza.
14′- Gliozzi anticipa nettamente Obaretin, la sua sponda a trovare l’inserimento di Zanimacchia: il suo tiro deviato finisce a lato. Terzo angolo per la formazione di Sottil. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina troppo profondo il cross di Pyyhthia con palla direttamente oltre la linea di fondo.
13′- Fallo commesso da Nieling ai danni di Shpendi. Punizione in favore dell’undici di Dionisi.
12′- Lovato protegge l’uscita del pallone dall’attacco di Zampano. Si riparte con il rinvio degli azzurri che partiranno dal basso.
11′- Ritmi piuttosto elevati in questa prima parte della gara, le due squadre si affrontano a viso aperto dando vita ad una gara godibile.
9′- Duello fra i due numeri sette sul settore di sinistra del Modena, Elia procura il primo angolo della gara per il Modena. Pyytthia la mette sul secondo palo dove Guarino interviene mettendo sul fondo, nuovo corner per i padroni di casa. Il cross da destra di Zanimacchia controllato agevolmente da Fulignati.
7′- Shpendi ha spazio per condurre la transizione ma il suo destro è completamente sballato.
6′- Ghion allarga per Elia, il suo esterno destro allontanato da Adorni. Sul capovolgimento di fronte il cross di Zanimacchia intercettato da Fulignati.
5′- Sull’altra sponda il lancio profondo di Nieling pesca Zampano in fuorigioco.
4′- Prova ad andare sulla destra Ilie ma viene fermato in fallo laterale da Tonoli.
3′- Ceesay combina con Ilie ma poi si allunga la sfera favorendo la chiusura della difesa emiliana.
1′- E’ degli azzurri il primo pallone del confronto, il cross di Carboni finisce direttamente sul fondo.
0′ – Confermato lo stesso undici schierato da Alessio Dionisi contro il Venezia
1° Tempo
cambia la panchina, out Konate e Haas e In Bianchi
Andre,il tuo “mezzo giocatore” ha fatto un gol che vale pieno.Fai festa,dai retta.
Se ti riferisci a me, Andrea B4M, sono contento di ricredermi, ce ne fossero di ragazzi che ci fanno ricredere!
se poi non sono io…
Nono ,parlavo di Andre,non tu.., 😅
Gran gol poco da dire.
Non si possono però riprendere le ripartenze come sul calcio d angolo
Come si fa a prendere questi rigori a fine primo tempo
ovvia, hanno pareggiato per un rigore inesistente e sono pure andati a vederlo al VAR….
non è annata…hai trovato un grande gol, hai il controllo della partita, ma ci pensa pippa ghion a rimetterli in partita!
così è quando prendi i giocatori solo xké costano poco!
Balugani Ladroni come sempre… come i loro cugini piastrellai!!!
Comunque è facile giocare in questi stadi…li farei giocare nel nostro c…o per vedere quante partite vincerebbero …e poi ditemi che lo stadio e la curva non servono!!
Polli come sempre. Adesso si cala e si perde 3-1. Dramma
gufo …vergogna!
peccato avevamo giocato anche abbastanza bene. Loro potevamo segnare solo su rigore, ed infatti…
Non sapevo che l’ascella fosse braccio o mano…. li devono aiutare in qualche modo dato che non avevano tirato in porta…. se questo è rigore, come quelli reclamati dal Modena nel primo tempo, andiamo a giocare alle belle statuine….
Dallo stadio non si è capito se fosse rigore o meno. Però peccato sia stato un episodio. Avevamo sbagliato molto meno delle altre partite
Non è mai rigore. A noi nono avrebbero mai dato.
dai Riccardo non arrampichiamoci sugli specchi. li un giocatore non si dovrebbe mai girare, ma o hai le palle per andare a prendere il colpa in viso o stai lontano!
con tutti i nomi che giravano sui giocatori che potevano venire dal Sassuolo, di è preso il più scarso!
Ma è proprio perchè si è girato di spalle … che il fallo di mano non può essere mai e poi mai un fallo intenzionale … rigore inventato … e regalato … Una cosa è andare negli spogliatoi sul 1-0 … ben altra andarci sul 1-1………….
È tutta la partita che piangono con l’arbitro.Alla.fine hanno ottenuto quello che volevano visto che giocando d’azione nn ce la facevano.Il primo ancora più inesistente del secondo,anzi era pure simulazione.
ma perché siamo così polli da prendere un rigore a primo tempo ormai finito?
Deunasega ma quanti soldi ci dà l’Inter per fare giocare Carboni?
Squadra ben messa in campo ma per il resto una fase offensiva abbastanza inesistente.
Quei 3 di centrocampo tutti insieme non vanno bene.
Il primo rigore non dato al modena (che non c’era assolutamente) ha cambiato la partita.
Da quel momento arbitraggio a senso unico a favore del modena.
Onore a chi e’ andato a Modena ….grandi ragazzi e ragazze….
Primo tempo intenso davvero troppi ammoniti in noi speriamo bene….
Mi e’ piaciuto il centrocampo….sphendi un po’ troppo confusionario per adesso ma sempre grintoso alla morte…
Carboni non puo’ fare il terzino….
Dai ragazzi non molliamo….
Ragazzi son cose che capitano.Hanno giocato benissimo e loro si stavano innervosendo.Il problema è che adesso leva Ilie e mette ignacchiti.
ma quanti rigori danno al Modena???
uno a partita almeno
5 rigori in 9 partite
bisogna smettere di vedere le partite…
con le immagini riescono a fare peggio di prima, una vergogna, rigore inesistente e partita falsata come spesso capita
Per me fuori carboni e shpendi dentro pellegri e Moruzzi per sphendi ho paura del rosso
Utilità di Obaretin?…..
Sto zitto non parlo piu
Solito gol a bischero… girano e non poco
Cosa ci faccia yepes in campo è un mistero.
Moruzzi deve giocare nelle giovanili non può fare la serie B
Vi lamentate di Carboni ma Moruzzi non può giocare
Ha fatto segnare l’avversario .Ha regalato un gol al Modena
Che cretin.
Eravamo in 10, Ceesey zoppicava ed invece di fare fallo x interrompere il gioco gli abbiamo concesso di tenere palla per 5′ e poi ci danno gol.
Che ingenui…
Come nel gol del pareggio, il furbo Carboni invece di gestire la palla la lancia per il nulla, li facciamo ripartire e prendiamo il rigore.
Grandi, grandi, grandi limiti nella gestione delle situazioni.
Verissimo , allo stadio si vedeva molto bene come andava a finire la storia ,
sia al 46’ che sulla sostituzione di Ceesay , ingenuità assurde ….e poi se i cambi sono Moruzzi e Ignacchiti, siamo messi davvero male
comandano i procuratori .
Moruzzi che giocatore è.
A Pescara ha fatto una partita orribile ora si butta a terra senza motivo .
Perché si è buttato a terra senza essere toccato ?!
Voglio sapere il perché.
Non ha senso perché si è buttato a terra?!
Si doveva sistemare i capelli
Grande Brando. Che bidone….
A sinistra, tra lui e Carboni, si fa davvero onco
Perché Obaretin gli avete visto fare qualcosa di interessante?…
A gennaio bisogna ritornare alla difesa a 4, sganciare Elia da compiti difensivi, deve giocare più avanti.
E prendere un terzino dx ed un terzino sx come di deve, perché di tre sinistri non se ne fa uno…
Va pure in nazionale u21
…..
Ma davvero ci meritiamo i Carboni e i Moruzzi?!?!
Ma Moruzzi è del mestiere? secondo me no…. non può essere un giocatore di calcio….
Eravamo abituati a vederci su quella fascia gente come Max Tonetto, Mario Rui, Parisi…..ora Brando Moruzzi…..come siamo caduti in basso!
Sotto 2-1 quale senso a togliere elia per mettere ebuehi?
Piuttosto metti Saporiti o Bianchi
“L’obiettivo e’ fare l’Empoli”… Gemmi vattene
Secondo tempo che non mi aspettavo….
Come contro il venezia alle pompe al 60 esimo
C’è da lavorare e soffrire parecchio
Penso che Elia fosse alle pompe.Molti dei nostri son calati nel secondo tempo.Cmq non mi fisserei sulle invidualità.Neanche loro mi pare abbiamo giocatori stratosferici,ma son messi in campo bene,sono organizzati ed in fiducia e ciò vale più di mille individualità.
Comunque ragazzi il centrocampo è imbarazzante. Solo lancioni. 0 corsa. 0 idee
Ennesimo rigoretto regalato al Modena.
Il quarto di stagione.
il quinto
niente da dire, Modena tipica squadraccia di B ma un bel gruppo. Peccato, nostro miglior primo tempo da almeno tre anni.
prima con Pagliuca tutti davanti, ora tutti indietro..bah
cmq o che squadra ha fatto horsi? ditemi voi chi di questa squadra nell’ ultimo Empoli in B sarebbe stato titolare?
con tutto quel malloppo, poteva spenderli un paio di milioni…
Gemmi inutile
Ebuhei Moruzzi Yepes giocatori inutili
Moruzzi ha fatto una grave che ci è costato la partita .
Voglio capire realmente perché si è buttato senza essere toccato dell’avversario deve spiegare il perché
A parte un arbitraggio a dir poco imbarazzante…. se non tiri in porta come fai a fare gol? zero conclusioni nel secondo tempo…. basta con una punta….
primo tempo ottimo, siamo stati meglio di loro secondo me, poi hanno pareggiato con il rigorino, nel secondo siamo crollati fisicamente, e a centrocampo non di puo’ far giocare insieme ghion e yepes perche’ li hanno letteralmente portati via di peso. Il goal loro e’ stata una cappella di Moruzzi, ma obiettivamente non abbiamo mai tirato in porta nel secondo tempo
Il risultato me l’aspettavo. Loro giocano meglio, sono meglio messi in campo, sono più organizzati. Noi comunque non siamo male, cominciamo con Dionisi ad essere una squadra, e poi devo aggiungere che fino a che abbiamo retto fisicamente ce l’abbiamo davvero messa tutta. E siamo solo agli inizi del lavoro di Dionisi. Non ci lamentiamo.
Cambi sbagliati da Dionisi, purtroppo lo conosciamo, sono questi i limiti di questo pur bravo mister, lo fregano nelle letture a gara in corso !
Io direi anche ma chi cazzo c’e’ in panchina per cambiarti le partite
Moruzzi sei inguardabile, ha regalato il 2-1 e poi no un un appoggio e cross . Oggi poche ose ah e da Sphendi . Moruzzi voto 4 , Ignachitti sempre il solito giocatore in meno. Oggi i cambi veramente male, infatti si è perso
il centrocampo di mezze seghe regge mezz’ora. il cambi che abbiamo Ignacchitti, Belardinelli vanno ancora più piano.
centrocampo da rifare
Molto deluso. Squadra scarsa… Puoi anche mettere ad allenare guardiola… Poco cambia. Certo che se a 10 dalla fine… Senza mai tirare in porta.. Si fa entrare ebuehi… Allora vien voglia di spegnere il televisore
grazie mister per questa vittoria (torna a Palermo)
Ti ricordo che con il benzinaio hai perso 4-0 a Pescara….
speriamo di salvarci
Gemmi ha trasformato L’Empoli nel Cosenza .
Mezzi giocatori presi che lottano per salvarsi in B.
Moruzzi giocatore da serie D
Mi sembra che tanti commentino tanto per fare dei discorsi , hai perso 2-1 con la prima in classifica che ha pareggiato allo scadere per una cazzata e il secondo pure moruzzi giocatore da c forse
Attendo commento del DIPPE. L’unico che può fare luce su queste tenebre.
Sei una squadra modesta ne tecnica , ne fisica , ne aggressiva , un mezzo bordino tiepido con alcuni giocatori discreti , ma non più di 6/7 però hai un allenatore adesso
Modena Venezia Monza superiori a noi , speriamo solo loro …
Moruzzi giocatore imbarazzante! Inadeguato assolutamente per la categoria. Ogni volta che gioca è un disastro. Basta per favore!!!
Il mezz’omo si conferma un allenatore sopravvalutato. Pagliuca non poteva restare ma forse la toppa è peggio del buco.
Non credo siamo messi meglio in campo questo e’ oggettivo ma la cosa che ha fatto per adesso Dionisi e’ solo quella di essere piu’ coperto per il resto soliti errori madornali di poca tranquillita’ o di fiato corto…il primo tempo non abbiamo fatto male ma le partite durano 90 minuti….
Adesso speriamo di non entrare in depressione…ci sono gia’ io a vedere le partite speriamo che in campo siano piu’ forti di me….
Dobbiamo vincere e’ l’unica medicina e poi per favore presidente fatti sentire….
Dai un po’ di tranquillita’ a questi ragazzi
Questanno con Dionisi, perderemo diverse partite nei secondi tempi perche gli altri allenatori sanno organizzarsi a partite in corso e lui per niente.
Un secondo tempo imbarazzante, il nostro, completamente in balia degli avversari (piuttosto scarsi, direi), sempre anticipati, mai più di due passaggi consecutivi. Il nostro maggior difetto, per me, è il centrocampo lento e atleticamente carente.
Moruzzi ha rovinato tutto mai avuto uno scarso così neanche in d potrebbe giocare fa schifo!!!
Effettivamente ci sono almeno 4-5 giocatori che suscitano più di un dubbio. Ingenuità, limiti tecnici, poca lucidità nei momenti topici …
Speriamo che pian piano lo staff tecnico riesca a correggere certi errori ed a farli giocare con una diversa consapevolezza.
Aspetto di andare allo stadio martedì sera e di vedere dei progressi, ed ovviamente una vittoria che farebbe tanto bene a tutto l’ambiente.
Verissimo tutto quello che dici
Moruzzi non si è opposto al tiro di testa del giocatore del Modena.Pet me non va fatto piu giocare.Anche Carboni gioca l ennesima partita insufficiente.Centrocampo senza personalità e grinta.Ci vuole più cattiveria agonistica.Infine l arbitro a favore del Modena così come il telecronista di Dazn.Stasera si poteva portare a casa almeno un punto.Ma,a parte il gol,mi pare che non si sia fatto un tiro in porta.Carlo B
difesa imbarazzante. Squadra costruita male. Quest’anno mi sa che c’è molto da soffrire e se commettiamo sempre errori così partite se ne vincono poche.
Mi piacerebbe il 4312, ma non abbiamo gli interpreti per farlo.
Forse un 4231 sarebbe fattibile.
Ma onestamente e concretamente, forse meglio un 442 classico.
moruzzi non giocherebbe nemmeno nel Montevarchi
Martedì sera importante scontro salvezza casalingo con la Samp (che comunque è irretrocedibile per legge… o per dogma): speriamo che non ci sia l’allerta meteo-vento, altrimenti con Yepes, Ghion, Ilie , e aggiungi Shpendi , il nostro centrocampo se lo porta via il vento.
Come sempre … quando si perde … i commenti aumentano a dismisura. Comunque rigore a parte che come ho già detto reputo inesistente, (e qualche commento sopra specifico il perchè), la squadra non ha fatto male a parte in un paio di circostanze … e in una di queste ne è scaturito il secondo goal. Moruzziiiiiiii, invece di tirare la maglia all’avversario e poi cadere te … salta su quel pallone e il goal non lo prendevi …. Purtroppo c’è anche da dire una cosa … sicuramente la squadra è calata fisicamente, ma il Pellegri attuale è inguardabile. Soprattutto perchè …se la squadra cala fisicamente … lui diventa un pesce fuor d’acqua, vista la sua condizione non proprio brillante … tanto che dalla prossima partita forse è meglio farlo partire dall’inizio (quando la squadra è più in palla) ……………
Sconfitta figlia del momento delle due squadre…ora pensiamo a fare 7 punti prima della sosta… rimango della mia idea…i play off sono alla portata…almeno da sesto posto a ottavo ma forse anche quinto…poi vediamo a maggio come andrà con il Modena… perché i primi due posti sono sicuri Palermo e Venezia…e meglio così…
Comunque i Canarini nel secondo tempo hanno meritato i tre punti.
Santoro, Tonoli, Zampano e Zanimacchia in particolare mi sono parsi buoni, almeno per la serie B, atleticamente validi, ben inseriti in un gioco, consapevoli della loro forza.
Tutte qualità che al momento diversi nostri giocatori non hanno.
Ma il campionato è lungo e non possiamo che migliorare, sia come squadra che come performances individuali.
In ogni caso avete un po’ di fiducia e sperare non costa granché.
Buona notte 👋
tornato poco fa da Modena. Non ho rivisto le immagini. Ma al di là se c era poponi noi a non chiudere il primo tempo in vantaggio. Se non prendi l uno a uno poi nella ripresa un pari lo porti a casa. Modena è il suo momento e forse anche il suo anno. A me la difesa è piaciuta. Male invece la fase offensiva. Però contro le prime 2 in classifica non abbiamo sfigurato. Dobbiamo riuscire a vincere un paio di partite. Bella l esultanza di Fulignati al ns vantaggio verso di noi in curva.