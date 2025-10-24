M O D E N A 2 E M P O L I 1

22′ Ceesay, 51′ pt Gliozzi rig, 66′ Tonoli

Al “Braglia” gli azzurri escono sconfitti per 2-1 in rimonta. Vantaggio azzurro di Ceesay con una bella azione personale, pari nel finale di primo tempo di Gliozzi su rigore, nella ripresa segna Tonoli. Nel complesso ha vinto la squadra che ad oggi sta meglio ed è oggettivamente più forte. A volte c’è anche da prendere atto di questo, con grande umiltà. La squadra ha fatto la partita che è riuscita a fare, alternando cose buone (come l’approccio al match ed una fase difensiva tutto sommato più quadrata) a cose meno buone ed anche particolarmente ingenue. Sicuramente molto meglio nel primo tempo, il secondo è stato un monologo giallo. Il rammarico potrebbe stare proprio nei due gol presi, il primo per un mani di Ghion che fa un movimento che lo porta ad alzare il braccio, sul secondo Moruzzi perde il riferimento in maniera davvero incredibile per un giocatore di questa categoria. La squadra, che deve crescere e migliorare con Dionisi arrivato soltanto da una settimana, si è dimostrata viva ed ha cercato di arginare ripartendo. Questo Modena sta bene, è in fiducia, gli episodi gli girano bene – vedi il pareggio che arriva sul fischio finale di primo tempo – e per questo non è certo una sconfitta da drammatizzare. Sapevamo che oggi non sarebbe stato facile. Quel che adesso conta è il percorso e la crescita anche se gli impegni sono davvero pressanti in questa fase della stagione. Ceesay e Lovato i migliori tra i nostri, male sulla corsia di sinistra.

MODENA (3-5-2) : Chichizola; Nieling, Adorni, Tonoli; Zanimacchia (72′ Beyuku), Pyyhtia (68′ Sersanti) Gerli (82′ Magnino), Santoro, Zampano; Defrel (68′ Di Mariano) Gliozzi (69′ Mendes).

A Disp: Pezzola, Bagheria, Caso, Massolin, Nador, Della Valle, Cauz.

Allenatore: Andrea Sottil

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (79′ Ebuhei), Yepes, Ghion, Ilie (46′ Ignacchiti), Carboni (56′ Moruzzi); Ceesay (67’Popov) Shpendi (56′ Pellegri).

A Disp: Perisan, Curto, Degli Innocenti, Belardinelli, Indragoli, Saporiti, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig. Tremolada di Monza. Assistenti: Zingarelli/Luciani. VAR: Serra/Monaldi

Ammoniti: 29′ Ilie (E), 30′ Elia (E), 36′ Shpendi (E), 50′ Zampano (M), 78′ Sersanti (M), 93′ Tonoli (M).

LIVE MATCH

95′- Finisce qui al “Braglia” arriva la prima sconfitta della gestione Dionisi per gli azzurri, l’Empoli esce a testa alta sul campo della capolista per 2-1

95′- Anche Fulignati si proietta in area su questo calcio di punizione. Palla scodellata da Ghion nel cuore dell’area, Adorni la tocca oltre la linea di fondo. Ci sarà corner per gli azzurri. Sul tiro dalla bandierina di Yepes i gialloblù allontanano la sfera

94′- Ultimi disperati assalti degli azzurri. Trattenuta di Pedro Mendes su Ghion mentre è rimasto a terra Tonoli.

93′- Ammonito Tonoli per il fallo in ritardo su Pellegri

92′- Rimessa laterale guadagnata dal Modena che tiene lontano l’Empoli dalla propria area.

90′- Cinque minuti di recupero.

89′- Fulignati! il portiere azzurro tiene a galla l’Empoli sbarrando la strada a Mendes.

88′- Ebuhei ferma fallosamente Zampano, punizione per il Modena. Poco il dopo il fallo lo commette Popov su Santoro.

86′- Forcing finale dell’Empoli, cross da sinistra di Moruzzi controllato in presa alta da Chichizola.

85′- Destro di Pellegri dal limite viene respinto dal muro dei gialli. Qualche protesta degli azzurri ma il fallo di mano di Adorni avviene fuori dall’area.

84′- Popov guadagna un calcio di punizione nella metà campo azzurra.

82′- Ultima sostituzione anche per il Modena: Magnino per Gerli.

80′- Moruzzi scippa il pallone a Beyuku, il suo cross basso viene intercettato da Adorni.

78′- Ultima sostituzione per Dionisi: Ebuhei per Elia.

78′- Sersanti è il secondo ammonito nelle file del Modena.

77′- Gol annullato a Di Mariano per fallo su Ghion, nella circostanza l’ex Sassuolo era parso un tantino leggero nel contatto.

75′- Elia guadagna una rimessa laterale nella metà campo azzurra.

74′- Quarto cambio per il Modena, esce Zanimacchia al suo posto Beyuku

72′- Conquista l’angolo l’Empoli, palla scodellata in area allontana Chichizola. Viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.

70′- Provano gli azzurri a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio.

68′- Triplo cambio per il Modena: Sersanti, Di Mariano e Mendes per Pyyhthia, Defrel e Gliozzi.

67′- Dionisi richiama Ceesay inserendo Popov.

66′- La ribalta il Modena con Tonoli sugli sviluppi del cross di Zampano anticipa Moruzzi, il suo colpo di testa finisce alla sinistra di Fulignati

64′- Giro palla continuo del Modena ma gli azzurri fanno buona guardia.

62′- Tonoli interviene in scivolata su Moruzzi. Rimessa laterale per l’Empoli mentre Ceesay accusa un problema fisico.

61′- Impreciso il passaggio di Moruzzi verso Pellegri, può ripartire il Modena.

59′- Gli azzurri costretti maggiormente ad una condotta prudente in questo secondo tempo.

57′- Gliozzi! il sinistro da fuori finisce a lato di poco alla sinistra di Fulignati.

56′- Doppia sostituzione per gli azzurri: Moruzzi e Pellegri per Carboni e Shpendi.

55′- Zanimacchia la mette sul secondo palo dove Zampano arpiona la sfera con maestria, poi Elia chiude immolandosi sull’avversario.

53′- Preme in maniera convinta il Modena in queste prime battute della ripresa. Tiro di Zampano deviato da Lovato oltre la linea di fondo. Dalla bandierina Pyyhthia, Guarino anticipa Gliozzi mandando la palla oltre la traversa, sarà ancora angolo per gli emiliani.

52′- Defrel si abbassa sulla trequarti il suo passaggio per Zampano, anticipato da Lovato.

51′- Shpendi commette fallo su Gerli, intanto viene ammonito il mister dei gialloblù Sottil.

50′- Zampano è il primo ammonito nelle file del Modena.

49′- Commette fallo stavolta Ceesay, punizione per il Modena nei pressi del proprio out destro difensivo.

47′- L’Empoli va a battere il primo angolo della ripresa. Recupera palla la squadra di Sottil ribaltando il gioco nella metà campo azzurra. Zanimacchia si procura una rimessa laterale in zona d’attacco.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dal Modena, Dionisi ha operato il primo cambio nell’intervallo: Ignacchiti per Ilie.

2° Tempo

52′ Si va all’intervallo sul risultato di 1-1 tra Modena ed Empoli, il rigore trasformato da Gliozzi per fallo di mano di Ghion risponde al gol di Ceesay. Prestazione convincente degli azzurri nella prima parte della gara, la squadra di Dionisi è riuscita a limitare le fonti di gioco avversaria rispondendo colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa.

51′- Gliozzi spiazza Fulignati firmando il pareggio del Modena

49′- Calcio di rigore per il Modena, già sul dischetto bomber Gliozzi.

48′- Tremolada va al monitor per vedere personalmente l’episodio.

46′- Zanimacchia si libera di Carboni il suo cross viene respinto da Obaretin, poi il tiro di Santoro respinto da Ghion. Con il Var si sta valutando il tocco dell’ex Sassuolo con il braccio.

45′- Saranno due i minuti di recupero.

43′- Chichizola fa sua la sfera dal corner facendo ripartire il Modena in avanti, fondamentale la diagonale di Elia su Defrel facendo rimbalzare la palla sul francese.

42′- Bella palla intercettata da Ghion il quale serve a destra Shpendi, sul suo cross gli azzurri conquistano il primo angolo della gara.

40′- Cross di Pyyhthia sul quale Fulignati allontana. Nella circostanza timide proteste per la concessione di un rigore da parte del Modena.

39′- Elia sfonda a destra lasciando partire un cross sul quale Shpendi, si avventa per il colpo di testa non inquadrando la porta.

38′- Sul cross di Ilie nel cuore dell’area Zampano calcia addosso su Ceesay con palla a lato.

36′- Ammonito anche Shpendi per un intervento incauto su Adorni

36′- Stavolta è Pyyhthia a commettere fallo su Elia. Punizione nella propria metà campo per gli azzurri.

35′- Shpendi travolge in maniera ingenua Adorni, punizione inevitabile per il Modena.

34′- Tonoli servito da Zanimacchia lascia partire un cross bloccato da Fulignati.

32′- Sventagliata di Gerli per Zanimacchia, il suo cross intercettato da Guarino.

31′- Destro di Zanimacchia in precarie condizioni di equilibrio con palla fuori.

30′- Finisce nella lista ei cattivi anche Elia per aver fermato fallosamente Zampano.

29′- Ilie spende un giallo per fermare Gerli, il rumeno è il primo ammonito della gara.

27′- Viene espulso un componente dello staff di Sottil. Fondamentale la chiusura di Lovato su cross di Defrel destinato verso Gliozzi. Si alzano i decibel del Braglia, soprattutto dopo l’episodio fra Yepes e Santoro.

25′- Reclama un rigore il Modena, finisce a terra Santoro ma per Tremolada non ci sono gli estremi per una sanzione.

24′- Per Ceesay si tratta del secondo centro stagionale dopo quello con la Carrarese. Per la seconda volta l’Empoli va in vantaggio per primo in trasferta; in precedenza era successo solo a Reggio Emilia alla 2^ giornata.

22′-GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL azione personale di Ceesay, manda fuori causa Adorni poi entra in area, e di destro incrocia in maniera perfetta non lasciando scampo a Chichizola

21′- Gara fatta di duelli in tutte le zone del campo, lo schieramento speculare delle due squadre favorisce questa contrapposizione.

19′- Tonoli scambia con Zanimacchia poi viene chiamato in causa Santoro. Il suo sinistro viene ribattuto, me rimangono in possesso della sfera i padroni di casa.

18′- Conquista un calcio di punizione il Modena dal proprio settore di sinistra.

16′- Dialogo fra Tremolada e Sottil, il direttore di gara ha ripreso il tecnico emiliano che aveva protestato con troppa veemenza.

14′- Gliozzi anticipa nettamente Obaretin, la sua sponda a trovare l’inserimento di Zanimacchia: il suo tiro deviato finisce a lato. Terzo angolo per la formazione di Sottil. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina troppo profondo il cross di Pyyhthia con palla direttamente oltre la linea di fondo.

13′- Fallo commesso da Nieling ai danni di Shpendi. Punizione in favore dell’undici di Dionisi.

12′- Lovato protegge l’uscita del pallone dall’attacco di Zampano. Si riparte con il rinvio degli azzurri che partiranno dal basso.

11′- Ritmi piuttosto elevati in questa prima parte della gara, le due squadre si affrontano a viso aperto dando vita ad una gara godibile.

9′- Duello fra i due numeri sette sul settore di sinistra del Modena, Elia procura il primo angolo della gara per il Modena. Pyytthia la mette sul secondo palo dove Guarino interviene mettendo sul fondo, nuovo corner per i padroni di casa. Il cross da destra di Zanimacchia controllato agevolmente da Fulignati.

7′- Shpendi ha spazio per condurre la transizione ma il suo destro è completamente sballato.

6′- Ghion allarga per Elia, il suo esterno destro allontanato da Adorni. Sul capovolgimento di fronte il cross di Zanimacchia intercettato da Fulignati.

5′- Sull’altra sponda il lancio profondo di Nieling pesca Zampano in fuorigioco.

4′- Prova ad andare sulla destra Ilie ma viene fermato in fallo laterale da Tonoli.

3′- Ceesay combina con Ilie ma poi si allunga la sfera favorendo la chiusura della difesa emiliana.

1′- E’ degli azzurri il primo pallone del confronto, il cross di Carboni finisce direttamente sul fondo.

0′ – Confermato lo stesso undici schierato da Alessio Dionisi contro il Venezia

1° Tempo