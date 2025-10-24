Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 2-1 dallo stadio Braglia di Modena

FULIGNATI: 6 Non ha responsabilità sulle due reti al passivo, nel finale tiene a galla gli azzurri sbarrando la strada a Mendes. Partecipa all’assalto finale proiettandosi in avanti per cercare la spizzata decisiva.

LOVATO: 6.5 schierato da braccetto destro difensivo chiude con prontezza e precisione. Riesce a limitare Defrel quando viene a stazionare nella sua zona di competenza.

GUARINO: 6 Passo in avanti importante rispetto alle ultime uscite per lui, mostra attenzione e puntualità nell’area azzurra a disinnescare gli attacchi canarini

OBARETIN: 6 Va ad incrociare spesso con bomber Gliozzi, riesce a limitare i danni tenendo la posizione in maniera efficace.

ELIA: 5,5 Non il solito Elia, che gioca buona parte del match anche condizionato dal giallo. Si fa vedere poco ed è poco brillante nelle due fasi anche se con la palla si fa preferire.

EBUEHI: 5.5 Entra nella parte finale del confronto, costretto a ripiegare su Zanimacchia che spesso lo salta in maniera fin troppo agevole.

YEPES: 6 Garantisce quantità e fosforo al centrocampo azzurro, nella seconda parte della gara è costretto a dedicare principalmente alla fase di non possesso.

GHION: 5.5 Protagonista sfortunato del penalty che ha permesso al Modena di pareggiare. Fa poco filtro soprattutto nel secondo tempo.

ILIE: 6 Parte bene con qualche spunto interessante poi il giallo lo condiziona molto ed arriva il cambio all’intervallo.

IGNACCHITI: 5.5 Al suo rientro in campo fatica ad incidere in fase offensiva anche per l’atteggiamento prudente degli azzurri nella ripresa.

CARBONI: 5,5 Attaccano molto sulla sua fascia e l’argentino è spesso impreciso nelle chiusure. Giusto il cambio ad al 55′.

MORUZZI: 4,5 La marcatura su Tonoli in occasione del gol del raddoppio modenese è qualcosa di improponibile a questi livelli. Anche per il resto, poco.

CEESAY: 6,5 Bravissimo nell’azione solitaria che lo porta al gol del vantaggio. Bene in fase di possesso, non sempre preciso quando deve difendere.

POPOV: 5.5 Torna in campo dopo alcune partite in cui non era stato impiegato. Non riesce ad avere palloni giocabili, viene neutralizzato dai centrali del Modena.

SHPENDI: 6 Lotta come sempre e praticamente fa reparto da solo. Poche palloni giocabili in termini di pericolosità.

PELLEGRI: 5,5 Stasera è chiuso bene e quasi mai da l’impressione di poter essere pericoloso.

MISTER DIONISI: 6 Prepara al meglio la partita, conferma il 3-5-2 visto contro il Venezia e la scelta di affiancare Ceesay a Shpendi paga con il vantaggio a metà primo tempo. Il rigore al tramonto della prima frazione cambia l’andamento di una gara che gli azzurri stavano controllando. Nel secondo esce la squadra di casa, che trova il gol a metà della ripresa sfruttando l’errore individuale di Moruzzi. Convincono gli azzurri che hanno mostrato maggior equilibrio e solidità, anche se non arrivano punti dalla trasferta del Braglia.