Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 2-1 dallo stadio Braglia di Modena
FULIGNATI: 6 Non ha responsabilità sulle due reti al passivo, nel finale tiene a galla gli azzurri sbarrando la strada a Mendes. Partecipa all’assalto finale proiettandosi in avanti per cercare la spizzata decisiva.
LOVATO: 6.5 schierato da braccetto destro difensivo chiude con prontezza e precisione. Riesce a limitare Defrel quando viene a stazionare nella sua zona di competenza.
GUARINO: 6 Passo in avanti importante rispetto alle ultime uscite per lui, mostra attenzione e puntualità nell’area azzurra a disinnescare gli attacchi canarini
OBARETIN: 6 Va ad incrociare spesso con bomber Gliozzi, riesce a limitare i danni tenendo la posizione in maniera efficace.
ELIA: 5,5 Non il solito Elia, che gioca buona parte del match anche condizionato dal giallo. Si fa vedere poco ed è poco brillante nelle due fasi anche se con la palla si fa preferire.
EBUEHI: 5.5 Entra nella parte finale del confronto, costretto a ripiegare su Zanimacchia che spesso lo salta in maniera fin troppo agevole.
YEPES: 6 Garantisce quantità e fosforo al centrocampo azzurro, nella seconda parte della gara è costretto a dedicare principalmente alla fase di non possesso.
GHION: 5.5 Protagonista sfortunato del penalty che ha permesso al Modena di pareggiare. Fa poco filtro soprattutto nel secondo tempo.
ILIE: 6 Parte bene con qualche spunto interessante poi il giallo lo condiziona molto ed arriva il cambio all’intervallo.
IGNACCHITI: 5.5 Al suo rientro in campo fatica ad incidere in fase offensiva anche per l’atteggiamento prudente degli azzurri nella ripresa.
CARBONI: 5,5 Attaccano molto sulla sua fascia e l’argentino è spesso impreciso nelle chiusure. Giusto il cambio ad al 55′.
MORUZZI: 4,5 La marcatura su Tonoli in occasione del gol del raddoppio modenese è qualcosa di improponibile a questi livelli. Anche per il resto, poco.
CEESAY: 6,5 Bravissimo nell’azione solitaria che lo porta al gol del vantaggio. Bene in fase di possesso, non sempre preciso quando deve difendere.
POPOV: 5.5 Torna in campo dopo alcune partite in cui non era stato impiegato. Non riesce ad avere palloni giocabili, viene neutralizzato dai centrali del Modena.
SHPENDI: 6 Lotta come sempre e praticamente fa reparto da solo. Poche palloni giocabili in termini di pericolosità.
PELLEGRI: 5,5 Stasera è chiuso bene e quasi mai da l’impressione di poter essere pericoloso.
MISTER DIONISI: 6 Prepara al meglio la partita, conferma il 3-5-2 visto contro il Venezia e la scelta di affiancare Ceesay a Shpendi paga con il vantaggio a metà primo tempo. Il rigore al tramonto della prima frazione cambia l’andamento di una gara che gli azzurri stavano controllando. Nel secondo esce la squadra di casa, che trova il gol a metà della ripresa sfruttando l’errore individuale di Moruzzi. Convincono gli azzurri che hanno mostrato maggior equilibrio e solidità, anche se non arrivano punti dalla trasferta del Braglia.
oggi che si è giocato meglio si è perso..incredibile.. in ogni caso siamo sempre un po addietro ci dovrà lavorare bene Dionisi ..
Dubbi ormai evidenti su Gemmi ma ragazzi fuori gli attributi, basta giochicchiare, basta sonnecchiare.
Mister primo bonus giocato. Non godi di benefit infiniti quest’anno, c’è da cambiare rotta al più presto. Studia inventa, facci divertire almeno un po’.
Dirigenza, basta musica ad alto volume, basta fare gli splendidi. Testa bassa e pedalare. Tutti insieme.
Non avendo difensori di fascia ,vero Gemmi?,se Elia gli fai fare la doppia fase,non rende.A Gennaio,i primi del mese,via 2/3 giocatori,indovinate quali possono essere e dentro 4 nuovi sperando in un ritorno di Nasti .Carlo B
Lovato s Ceesay su tutti come esce Sphendi.. e Ceesay si cala di vivacità, Moruzzi colpevole sul gol ma si può dare anche 5 però se ci vogliamo salvare in campo tra giocatori anche basta mandarsi a quel paese.. non è solo colpa di pagliuca.
L’unico in grado di saltare l’uomo oggi era Ceesay. Gli altri compitino a 1 metri o lancio per il nulla.
Fulignati 6
Lovato 6.5, salva un gol fatto in scivolata il primo tempo
Guarino 6.5 la sua miglior prestazione. Non ricordo sbavature
Obaretin 6 leggermente meno in palla dei due compagni, dà l’impressione di sufficenza
Elia 5, la peggiore dell’anno. 1 cross in 75 minuti, zampano sembrava atleticamente una spanna sopra (e fa il suo stesso ruolo eh)
Yepes 5.5 non sbaglia molto, ma fa veramente troppo poco con la palla tra i piedi
Ghion 5 come il compagno ma con un gol sul groppone. Perché si è girato?
Ilie 5.5 questo ruolo lo allontana troppo dalla porta e lui difendere non è che sia il massimo, anzi
Carboni 5, sembrava col fiatone dopo 15 minuti. Saltato diverse volte facilmente
Ceesay 7 fa tutto lui e a svaria ovunque. L’unico con intraprendenza . Predica nel deserto
Shpendi 5.5 con dei veri difensori rocciosi, non ne piglia una di testa. Non sono le sue partite
Pellegri 5.5 qualche contrasto lo vince ma lontano parente atleticamente, dal giocatore ricordato. Se tutto va bene forse tra un mese sarà presentabile
Ignacchitti 5 non ci siamo, troppo molle, troppo lento. Non da nulla alla squadra
Moruzzi 4 no comment
Ebuehi 5 come pellegri, ma ho paura che questo non sarà più presentabile manco in b
Popov 5.5 grinta c’è, il resto ancora da Primavera, dispiace dirlo
….mi trovo d accordo con tutti i voti
Si è visto qualche miglioramento, ma abbiamo preso 2 reti anche oggi. Potevano essere 3, visto che anche stavolta il nostro giovane centrale si è fatto bruciare in velocità e Fulignati ci ha messo una pezza. Occorre intervenire, ma le colpe non sono nè degli allenatori, nè dei giocatori, che fanno quello che possono. Quindi, occorrono vari innesti a gennaio, ma qualcuno sarebbe bene se ne andasse via subito, e non parlo di giocatori. Entrando nel dettaglio, darei 5- a tutti coloro che hanno giocato sulle fasce, nota di merito all’autore del goal e al “solito” Fulignati. Centrocampo nel grigiore e spesso in difficoltà. Di questo passo, posizione finale 10-12, squadra nata male, limitiamo i danni.
Moruzzi 2
Gemmi -5
I probemi ci sono ….però abbiamo fatto primo tempo di livello , con l ultimo minuto di una ingenuità sconfortante , poi ma non abbiamo ne giocatori tecnici , ne aggressivi , ne fisici , nel secondo tempo ci hanno surclassato ovunque , hanno gestito la partita da grande squadra .sempre primi sulla palla ,sempre vincenti nei duelli
Stiamo meglio in campo , finché la condizione fisica regge , ma qui regge meno che con D Aversa ..i danni diPagliuca si vedranno per lungo tempo , temo .
Ci sono dei giocatori che non sono da serie B , purtroppo tanti.
Dobbiamo essere realisti.Questa squadra ha dei limiti.Non tanto individuali quanto di organizzazione di gioco e di mentalità.Era ovvio dopo una rifondazione.Per lo.meno adesso abbiamo un mister con le idee chiare.Sarebbe auspicabile inanellare una serie positiva per migliorare anche l’attitudine alla vittoria che mi sembra questa squadra non abbia, a differenza del Modena.Credo che Dionisi abbia capito subito dove intervenire,ma in campo non ci va lui.Per cui dobbiamo attendere la tanto auspicata maturazione di questo gruppo fatto da tanti giovani.
l’ingresso di Iacchetti e maddalena devastante