Ma si, facciamoci ancora del male: insistiamo con la difesa a 3
tu ne puoi mettere anche 6 se sono scarsi cambia poco
Il cambio di allenatore ha solo smascherato un mercato fatto alla meno e senza senso…. abbiamo tanti giocatori ma la qualità media è bassa…. Moruzzi non è un giocatore di calcio, non può esserlo… la cosa grave è che è in buonissima compagnia….
Mi pento solo di aver rinnovato l’abbonamento (soldi buttati, come l’anno scorso) perché sapevo che sarebbe finita così….
Hai perfettamente ragione.
Dionisi deve lavorare in maniera importante sulla organizzazione della fase difensiva.
si viaggia a 1 gol e mezzo a partita
È inaccettabile e molto pericoloso per il futuro.
Ieri cmq hai preso un gol su un rigore,regalato,e su azione quasi da fermo.C’è da lavorare,ma resto fiduciosi.Hai perso contro una squadra che giocava in 13 ieri,anche se ad oggi superiore a te come gioco.Ad oggi perché Cattaneo,o come si chiama,Gliozzi e saragozzi non son certo meglio di quelli che hai tu.Son mezzi scarpari uniti a buoni giocatori che messi in campo in maniera ineccepibile stanno rendendo più delle loro potenzialità.
A me piace fare il bastian contrario.Mi sto accorgendo che il livello della B è molto scarsa ed anche giocatori come Moruzzi possono emergere,basta crederci.Meglio un ventenne con prospettive che un mezzo giocatore che ancora a 25/26 anni si barcamena tra B e C,cobe molti in questi campionato (ovviamente fatta eccezione per due ,tre squadre che oggettivamente hanno organici superiori).
Se una squadra come il Modena è la capolista della B, ti immagini di che livello è questa Serie B? Gli arbitri poi, sono da mani nei capelli.
Il Modena ci ha dato lezione di calcio dall’inizio alla fine … il Modena ! Il Venezia! Il sudtirol il primo tempo in 10! Il Pescara! La carrarese! Ecc non abbiamo mai dominato una partita MAI, vorrà dire qualcosa purtroppo?!?!
concordo ….c è poco da fare I presuntuosi, sei sempre a giocare sull avversario , non hai una struttura solida dopo mesi , squadra emotivamente leggera anche oltre ad avere un centrocampo che lo portano via con una ventata