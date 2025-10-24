Al termine della gara persa 2-1 a Modena abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il difensore, Nosa Obaretin. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

1 commento

  1. Purtroppo siamo poca roba comunque a Dionisi auguro di rimettere insieme i pezzi il prima possibile ma scordiamoci che il cambio di allenatore ci faccia fare il salto di qualità, squadra modesta e alcuni elementi davvero mediocri yepes su tutti , che tristezza pensiamo a salvarsi che sarebbe già un successo.

