Al termine della gara persa 2-1 a Modena abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il difensore, Nosa Obaretin. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli
Purtroppo siamo poca roba comunque a Dionisi auguro di rimettere insieme i pezzi il prima possibile ma scordiamoci che il cambio di allenatore ci faccia fare il salto di qualità, squadra modesta e alcuni elementi davvero mediocri yepes su tutti , che tristezza pensiamo a salvarsi che sarebbe già un successo.