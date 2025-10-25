Empoli Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Sampdoria, decima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.30 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA

In seguito alle indicazioni ricevute dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive con determinazione 43/2025 del 21 ottobre 2025 e valutato dal CASMS, il Prefetto di Firenze ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori del Castellani Computer Gross Arena ai residenti nella Provincia di Genova.

Per i settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore, i tagliandi saranno disponibili nei soli punti vendita di Empoli. Per questi settori, la vendita dei biglietti è vietata ai residenti nella Provincia di Genova, mentre per i residenti nella Regione Liguria la vendita è attiva solo se in possesso della Fidelity card blucerchiata SampCard. La vendita online è attiva per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member sottoscritta entro la data del 6 ottobre 2025, collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Per l’acquisto dei biglietti sarà attivo anche il nostro servizio WhatsApp 3791260302.



La vendita dei tagliandi dei settori di Maratona Superiore e Maratona Inferiore è riservata ai soli residenti in Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita di Empoli. La vendita online è attiva per i possessori della Fidelity Card Empoli Member sottoscritta entro la data del 6 ottobre 2025, collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Per l’acquisto dei biglietti sarà attivo anche il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il 29/10/2007), gli Over 65 (nati prima del 29/10/1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).



Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).



PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO POLTRONISSIMA € 65,00 € 45,00 POLTRONA € 45,00 € 35,00 TRIBUNA INFERIORE € 35,00 € 30,00 MARATONA SUPERIORE € 20,00 € 14,00 MARATONA INFERIORE € 15,00 € 10,00 CURVA SUD OSPITI € 20,00 ND

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30



Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 19.00 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO

La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.

Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento



MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

In seguito alle indicazioni ricevute dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive con determinazione 43/2025 del 21 ottobre 2025 e valutato dal CASMS, il Prefetto di Firenze ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Genova, anche se in possesso della Fidelity card blucerchiata SampCard. È attiva la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai non residenti nella Provincia di Genova, solo se in possesso della Fidelity card blucerchiata SampCard.

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 20,00 nei punti vendita VIVATICKET (ad eccezione di quelli ubicati nella Provincia di Genova) e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php con obbligo di autodichiarazione di residenza(si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di lunedì 27 ottobre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

Empoli Fc