Campionato Primavera 2
Risultati 6a giornata
–
Spezia – EMPOLI 2 – 1
Gol: 30’ Monaco (E) – 67’ Nicolai (S) – 90’+6 Del Sante (S)
|Avellino
|–
|Monopoli
|2
|1
|12’ Dudic (M) – 28’ D’Onofrio (A) – 70’ D’Auria (A)
|Bari
|–
|Ascoli
|1
|3
|28’ De Witt (A) – 72’ Sidibè (B) – 83’ Rama (A) – 88’ Finotti (A)
|Benevento
|–
|Crotone
|1
|0
|83’ Giugliano
|Cosenza
|–
|Pescara
|2
|1
|65’ Cardilli (P) – 69’ Barbagallo (C) – 85’ Ragone (C)
|Perugia
|–
|Palermo
|2
|1
|3′ Dottori (PE) – 8’ rig. Di Mitri (PA) -51′ Dottori (PE)
|Pisa
|–
|Salernitana
|4
|0
|16′ e 43′ Bacciardi – 52′ Ribechini – 87′ Tuon
|Ternana
|–
|Catanzaro
|1
|1
|5′ Turella (T) – 88′ De Oliveira (C)
–
Classifica dopo la 6a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Pisa
|6
|14
|4
|2
|0
|15
|5
|Benevento
|6
|12
|4
|0
|2
|11
|7
|Spezia
|6
|12
|4
|0
|2
|11
|12
|Pescara
|6
|10
|3
|1
|2
|9
|7
|Empoli
|6
|10
|3
|1
|2
|15
|9
|Ascoli
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|7
|Avellino
|5
|9
|2
|3
|0
|9
|7
|Perugia
|6
|9
|2
|3
|1
|7
|5
|Bari
|6
|8
|2
|2
|2
|8
|5
|Monopoli
|6
|7
|2
|1
|3
|5
|8
|Ternana
|6
|6
|1
|3
|2
|8
|13
|Salernitana
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|17
|Cosenza
|6
|6
|2
|0
|4
|4
|12
|Crotone
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|9
|Catanzaro
|6
|5
|1
|2
|3
|5
|6
|Palermo
|6
|4
|1
|1
|4
|4
|10
UNDER 17 Serie A e B
L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Il Campionato ha osservato una giornata di sosta
UNDER 15 Serie A e B
Il Campionato ha osservato una giornata di sosta
Allo sbando più completo, prima squadra, primavera, stadio….poveri noi!!!!
