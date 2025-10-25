 Campionato Primavera 2

Risultati 6a giornata

Spezia – EMPOLI     2 – 1

Gol:  30’ Monaco (E) – 67’ Nicolai (S) – 90’+6 Del Sante (S)

 

Avellino Monopoli 2 1
12’ Dudic (M) – 28’ D’Onofrio (A) – 70’ D’Auria (A)
Bari Ascoli 1 3
28’ De Witt (A) – 72’ Sidibè (B) – 83’ Rama (A) – 88’ Finotti (A)
Benevento Crotone 1 0
83’ Giugliano
Cosenza Pescara 2 1
65’ Cardilli (P) – 69’ Barbagallo (C) – 85’ Ragone (C)
Perugia Palermo 2 1
3′ Dottori (PE) – 8’ rig. Di Mitri (PA) -51′ Dottori (PE)
Pisa Salernitana 4 0
16′ e 43′ Bacciardi – 52′ Ribechini – 87′ Tuon
Ternana Catanzaro 1 1
5′ Turella (T) – 88′ De Oliveira (C)

Classifica dopo la 6a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Pisa 6 14 4 2 0 15 5
Benevento 6 12 4 0 2 11 7
Spezia 6 12 4 0 2 11 12
Pescara 6 10 3 1 2 9 7
Empoli 6 10 3 1 2 15 9
Ascoli 6 10 3 1 2 12 7
Avellino 5 9 2 3 0 9 7
Perugia 6 9 2 3 1 7 5
Bari 6 8 2 2 2 8 5
Monopoli 6 7 2 1 3 5 8
Ternana 6 6 1 3 2 8 13
Salernitana 6 6 2 0 4 8 17
Cosenza 6 6 2 0 4 4 12
Crotone 6 5 1 2 3 6 9
Catanzaro 6 5 1 2 3 5 6
Palermo 6 4 1 1 4 4 10

 

UNDER 17 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

 

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato ha osservato una giornata di sosta

 

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato ha osservato una giornata di sosta 

