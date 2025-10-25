SPEZIA 2 EMPOLI 1

MARCATORI: 30′ Monaco, 67′ Nicolai, 96′ Del Sante

SPEZIA: 1 Tortorella(85′ Guidi), 2 Nicolai, 3 Baldetti(71′ Rapallini), 4 Felici, 5 Martinelli(45′ Schembre), 6 Banti, 7 Insignito(85′ Amato), 8 Marchini, 9 Conte, 10 Lontani(74′ Del Sante), 11 Cassano

A disposizione: 12 Guidi, 13 Fantinati, 14 Vignali, 15 Bruni, 16 Piras, 17 Rapallini, 18 Schembre, 19 Sartori, 20 Amato, 21 Del Sante, 22 Vicari, 23 Camara.

ALL. Claudio Terzi

EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Tavanti, 3 Egan(82’Perin), 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Antonini, 7 Chiucchiuini(65′ Bagordo), 8 Baralla(94′ Mazzi), 9 Monaco, 10 Busiello(65’Campaniello), 11 Lauricella(82’Zanaga)

A disposizione: 12 Versari, 13 Gori, 14 Perin, 15 Bagordo, 16 Mazzi, 17 Mureddu, 18 Samb, 19 Covelli, 20 Campaniello, 21 Zanaga, 22 Blini, 23 Menconi.

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Ibrahim Rashed

Assistenti: Iozzia, Guerrieri

Ammoniti: 26′ Busiello, 31′ Martinelli, 50′ Insignito, 56′ Antonini

Espulsi:

-Ancora una volta sono venuti a galla tutti i limti di questa formazione che ha il brutto vizio di spengere la luce per qualche minuto. Dopo un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Monaco che sfrutta bene l’assist di Bembnista su calcio d’angolo. Nel secondo tempo sembra averne di più lo Spezia che al 67′ trova il gol del pareggio con Nicolai con un colpo di testa da corner. I liguri attaccano con maggiore insistenza ma la partita sembra finire in parità, fino al 96′ quando Bagordo sbaglia un retropassaggio al portiere, ne approfitta Marchini che serve al centro Del Sante che da pochi passi non sbaglia il tap-in vincente. Gli azzurri non avranno tanto tempo per digerire questa sconfitta amara perchè mercoledì c’è un’importante sfida di Coppa Italia Primavera con il Pisa che li attende. Il secondo derby toscano della stagione sarà sicuramente un banco di prova importante dopo le ultime uscite a vuoto e dopo la sconfitta pesante subita proprio contro la compagine toscana.