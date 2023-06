Dopo il 90′ della gara persa in maniera indolore contro la Lazio i primi interrogativi sono stati se mister Zanetti potesse proseguire o meno la sua avventura alla guida della squadra azzurra. Appariva chiaro che il suo destino poteva essere accumunato in un certo senso a quello di Pietro Accardi, la notizia del prolungamento del dirigente palermitano sembra dare quelle conferme e soprattutto garanzie che il tecnico chiedeva alla società, unito al fatto che dal mercato non ci sono state particolari richiami, anche se il tecnico veneto ha messo il club azzurro quale priorità assoluta.

Tutto lascia proseguire quindi che la naturale conclusione sia il proseguimento del rapporto tra le parti, da capire se si deciderà di prolungare il contratto in scadenza il prossimo anno. il tecnico con ogni probabilità potrà proseguire il proprio lavoro e lo potrà fare trovando accanto un uomo come Pietro Accardi che conosce molto bene. La situazione attuale sembra escludere una separazione, a meno che accada qualcosa di inatteso, La volontà espressa è quella di poter scrivere la storia, poterlo fare con figure in grado di conoscere l’ambiente come il direttore sportivo e il tecnico è sicuramente un primo mattone nella costruzione della squadra della stagione ventura.