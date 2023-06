Il trequartista azzurro, Tommaso Baldanzi, si giocherà stasera con la Nazionale Under 20 la finale mondiale contro l’Uruguay. Alla vigilia ha rilasciato un intervista al quotidiano Tuttosport in cui parla anche del proprio futuro.

Pafundi entra e tira la punizione: gol alla Messi a pochi minuti dalla fine. Quale è stato il primo pensiero di Tommaso Baldanzi?

“E’ stato un momento bellissimo. Ci tenevamo tanto ad arrivare fino in fondo. Eravamo vicini a giocarci questo sogno che tutti ci eravamo prefissati. Adesso ci siamo: non resta che crederci”.

In questo mondiale l’abbiamo vista correre tanto, coprire, fare assist, segnare. Qualcosa che le riesce male?

“Sicuramente qualcosa c’è. Io non mi tiro indietro quando c’è da sacrificarsi per la squadra, l’obiettivo era troppo grande: siamo stati i primi a raggiungere la finale al Mondiale Under 20. Ora vorremmo portare la Coppa a casa.”

Si è sentito gli occhi puntati addosso dopo la stagione che ha fatto in A?

“No, sentivo più che altro responsabilità perchè sono uno dei più esperti in questo gruppo. Noi che ne facciamo parte da tempo ci eravamo prefissati l’obiettivo di fare bene al Mondiale già dopo l’eliminazione dello scorso anno all’Europeo Under 19. Essere arrivato in finale da leader fa piacere.”

Cosa le ha dato l’Empoli in termini di crescita?

“Sono molto grato all’Empoli, sono arrivato al Mondiale dopo aver giocato tutto l’anno, questo mi ha dato esperienza e più capacità di lettura. Sono contento di aver fatto una grande annata con l’Empoli e di aver raggiunto l’obiettivo prefissato con loro, ora spero di raggiungere quello prefissato con la Nazionale.”

Ha fatto tutta la trafila con Under fino all’Under 21: le è arrivato un messaggino dalla maggiore?

“Messaggini non ne sono arrivati, però la Nazionale maggiore è un sogno che qualsiasi ragazzino ha. Quando sarà il momento giusto, spero si avveri”

Di lei sui giornali si parla anche in chiave mercato, soprattutto di Milan.

“In questo momento penso solo all’Azzurro: dell’Italia, che mi ha regalato una finale Mondiale e dell’Empoli che mi ha permesso di giocare in Serie A. Al resto non penso minimamente.”

Ma si sente di poter approdare a una big del calcio?

“In un giorno futuro della mia carriera, forse si. Non posso negarlo, ma non so nemmeno io se sia adesso il momento giusto. E in questo preciso momento sono concentrato su ben altro.”

Dopo un Mondiale così, si aspetta di continuare a giocare titolare in A?

“A me piace essere al centro del progetto della squadra. Qui al Mondiale stiamo dimostrando tutti che in Italia i giovani forti ci sono. Alcuni hanno bisogno di più tempo, altri esplodono subito, ma arriveremo tutti.”

Una finale di Coppa del Mondo, ma ci pensa?

“Per la verità, per come sono fatto io, no. La interpreto come se fosse una partita qualunque. A fine partita realizzerò.”