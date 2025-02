Il momento è difficile, adesso va detto senza troppa retorica e mettendo da parte per un attimo anche i giusti complimenti che sono sempre stati spesi verso il gruppo per l’impegno e le prestazioni. Se però l’Empoli di D’Aversa, per molto tempo, è stato decantato anche per una classifica solida e oltre ogni più rosea aspettativa, adesso va invece evidenziato che questo Empoli è il peggio dell’ultimo quadriennio. Sia guardando il drammatico avvio del girone di ritorno, sia a livello complessivo.

Che in questa ultima tranche di presenze in serie A la seconda parte di stagione si sia rivelata più difficile lo sappiamo. L’eccezione è portata dalla stagione passata con l’arrivo di Davide Nicola. Infatti, nelle prime sette giornate del girone di ritorno (il punto dove siamo adesso), l’Empoli aveva collezionato ben 12 punti, virtualmente sesto nella classifica del solo girone di ritorno. Quest’anno, nelle sette giornate del ritorno, l’Empoli di D’Aversa ha fatto un solo punto, con soli due gol fatti e dieci presi. Saremo ultimi guardando solo al ritorno, con anche Venezia e Monza a fare meglio di noi. Pessimo il girone di ritorno anche nelle stagioni 22/23 e 21/22 ma di punti ne erano arrivati 3 e 4, con soprattutto molti meno gol al passivo. Guardando a tutta la storia della serie A azzurra, questo è il peggior avvio di girone di ritorno di sempre.

La differenza poi più importante sta nella classifica generale. Gli azzurri oggi si trovano terzultimi con 21 punti in classifica. Lo scorso anno, dopo 26 giornate, di punti ne erano arrivati 25. Le due stagioni precedenti che, come detto, hanno visto un ritorno non semplice, portavano però in dote 28 ed addirittura 31 punti.