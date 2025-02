Il Presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcune tematiche del calcio.

CALCIOMERCATO

Il 6 marzo ci sarà a Francoforte l’assemblea per nominare il nuovo presidente delle Leghe europee. Sarà un passaggio importante, dove noi andremo a rappresentare la Lega italiana: qui c’era un tema che ci accomuna con alcune leghe, che è la chiusura del calciomercato.

Ho incontrato i vertici di Premier e Liga: l’idea dell’Italia e dell’Inghilterra è di chiudere il mercato prima dell’inizio del campionato. Però serve unanimità almeno tra le principali leghe europee: la Spagna non vorrà sicuramente chiudere prima del 31 agosto, per una serie di motivi pratici. Così ci è sembrato di capire anche per Germania e Francia, se dovesse essere così anche noi ci dovremmo adeguare perché il mercato nelle grandi leghe deve chiudere allo stesso momento. Noi abbiamo quest’idea, ma serve unanimità e secondo me non sarà così semplice“

DATE SERIE A

“Settimana scorsa mi sono sbilanciato al 99% e credo sarà questa la decisione: non è una decisione del presidente, ma del consiglio, e credo che sarà questa la data più plausibile. Confermo che molto probabilmente sarà il 23-24 agosto“

ARBITRI

“Riflessioni sulle migliorie se ne fanno sempre, io sono per un miglioramento continuo di tutte le cose che non vanno. Sicuramente uno degli intendimenti, e ho trovato in Rocchi una persona molto disponibile, è di organizzare sempre più incontri per capire le cose da migliorare. Sapete i temi, dai rigorini in giù: va trovata una linea con chi deve decidere e va rappresentata la nostra linea. Tutti lavoriamo per un prodotto sempre migliore“