Il centrocampista e capitano azzurro, Alberto Grassi, è intervenuto a Dazn nel dopo gara a Como.

L’importanza di questo punto? Perché qui il Como, soprattutto nel 2025, stava facendo benissimo.

“Sicuramente, il Como gioca per altri obiettivi secondo me, è una grandissima squadra e ha tanta gente di qualità. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà”.

Alla fine hai rimproverato Kouamé?

“Assolutamente no, l’ho solo chiamato perchè eravamo in difficoltà in quel momento ma lui è un ragazzo che dà l’anima”.

Come ti senti da capitano? Stai meglio quest’anno?

“Si, sia i giovani che i più grandi siamo tutti gente umile e dobbiamo continuare così. Io ho la fascia da capitano ma ci sono altri che potrebbero portarla al mio posto.”