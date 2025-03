Il terzino azzurro Giuseppe Pezzella è intervenuto a Dazn nel dopo gara a Como.

In occasione dell’1-1 sei stato il primo ad andare verso il mister e abbracciarlo. Cosa gli hai detto?

“Per noi è un momento particolare, il Mister ci mette sempre la faccia e ci ha sempre protetto. Quindi volevo andare da lui per caricarlo anche se non ce n’è bisogno con lui”.

Che tipo di punto è quello di oggi?

“Se c’è una squadra che può recriminare oggi siamo noi. Abbiamo preso due pali e sbagliato un’occasione ghiottissima. So che questo campo è difficile per tutti ma oggi meritavamo noi di vincere”.

Dopo il cambio da 3 a 4 difensori, c’è stato un problema di comunicazione o di assetto tra di voi?

“Durante la partite sono cose che possono succedere, giocavamo contro una squadra che ha giocatori importanti e abbiamo preso gol con quello disattenzione, ma l’importante è la reazione avuta allo svantaggio”.