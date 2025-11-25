La Lega di Serie B ha reso noto il programma ufficiale delle gare che vanno dalla 19a alla 21a giornata. Per quanto riguarda l’ultima giornata del girone di andata gli azzurri sono chiamati a giocare in trasferta, a Cesena, e la gara si giocherà sabato 10 gennaio alle ore 19:30. La 20a giornata ci vedrà impegnati in casa contro il SudTirol e la sfida si terrà sabato 17 gennaio alle ore 15:00. Si chiude questa parentesi con la 21a giornata quando gli azzurri saranno di scena a Carrara con gara che si giocherà venerdi 23 gennaio alle ore 20:30.

Questo il dettaglio:

19a Giornata – CESENA vs EMPOLI – sabato 10 Gennaio ore 19:30

20a Giornata – EMPOLI vs SUDTIROL – sabato 17 Gennaio ore 15:00

21a Giornata – CARRARESE vs EMPOLI – venerdi 23 Gennaio ore 20:30