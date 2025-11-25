Quando si parla di valore di mercato, è bene ricordare che ci si riferisce a una stima teorica del prezzo che un club dovrebbe corrispondere per il cartellino di un giocatore. Si tratta di un parametro virtuale, che raramente trova un riscontro reale e totale nelle dinamiche del calciomercato, ma che permette comunque di inquadrare indicativamente il posizionamento di un determinato calciatore. Analizzando i valori pubblicati da quello che può essere considerato il portale di riferimento in materia, ovvero Transfermarkt, emergono due giocatori dell’Empoli che dall’inizio della stagione hanno visto crescere sensibilmente la propria valutazione: Bogdan Popov e Salvatore Elia.

In particolare, l’attaccante ucraino è il calciatore che, fra tutti i protagonisti della Serie B 2025-26, ha fatto registrare l’aumento più consistente. Popov, che a inizio stagione era valutato poche centinaia di migliaia di euro, oggi ha un valore di mercato pari a 3 milioni. Un incremento netto di circa 3 milioni, che lo colloca in vetta a questa speciale graduatoria. Alle sue spalle, considerando l’intero campionato, troviamo Doumbìa del Venezia, il cui valore è cresciuto di 2,6 milioni, mentre a completare il podio c’è Christian Comotto dello Spezia, con un incremento di un milione e mezzo.

Anche Salvatore Elia ha fatto registrare un aumento significativo. Il suo valore, fissato a un milione di euro a inizio stagione, è oggi salito a 1,8 milioni, facendo segnare un +80%. Al momento, non si rilevano altri movimenti di rilievo per quanto riguarda i valori di mercato in casa azzurra.