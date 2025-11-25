L’Empoli è in via di guarigione e la cura Dionisi sta iniziando a fare effetto. Sono infatti già diversi i numeri che il nuovo tecnico sta migliorando rispetto al predecessore, con una partita in meno. Intanto il dato sicuramente più importante è quello dei punti in classifica. Pagliuca in sette gare aveva portato a casa nove punti, Dionisi in sei ne ha già fatti otto e sabato prossimo – a parità di gare – ci potrebbe essere il sorpasso. Verrebbe da dire che, anche guardando le avversarie, fatta forse eccezione per il Monza, il coefficiente di difficoltà di Dionisi è stato superiore.

C’è poi il dato dei gol subiti che entra particolarmente nell’occhio. Nelle sette gare giocate da Pagliuca l’Empoli ha subito la bellezza di tredici gol. Nelle sei partite con invece Dionisi in panchina di gol ne sono stati presi solamente cinque. Molto improbabile che la prossima gara possa far tracollare questo dato. Questo a testimoniare come il lavoro in fase difensiva sia stato quello messo al primo posto delle cose da fare del nuovo tecnico. Più verosimile che invece la prossima gara faccia pareggiare o, anche in questo caso, migliorare il dato dei gol fatti. Per adesso l’Empoli sotto Pagliuca ne ha fatti dieci, quello di Dionisi (con una gara in meno) ne ha fatti nove.

La squadra ha migliorato anche il dato dei calci d’angolo a favore, di quelli subiti, dei palloni recuperati, dei duelli difensivi vinti e va ancora meno in fuorigioco (dato che è sempre stato molto basso) rispetto a prima. Insomma, la cura sembra davvero che stia facendo effetto con la speranza che il trend vada sempre più in miglioramento.