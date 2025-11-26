Dopo il lunedì di riposo il gruppo biancorosso ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della sfida contro l’Empoli guidato da mister Dionisi in programma sabato 29 novembre, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’ e lo ha fatto agli ordini di mister Caserta che secondo alcune voci era a forte rischio esonero e salvo clamorosi colpi di scena prima sarà la gara con l’Empoli a decidere il suo futuro. Attualmente il Bari si trova al 16° posto in zona playout.

La squadra ha lavorato sul terreno dell’Antistadio dove, dopo un riscaldamento muscolare ad intensità crescente, tre gruppi si sono alternati tra lavoro metabolico su medie e brevi distanze e serie di sfide a ranghi contrapposti con obiettivi variabili. Hanno lavorato regolarmente in gruppo Mehdi Dorval e Gaston Pereiro; lavoro personalizzato per Darboe. Difficile fare previsioni sulla formazione ma è probabile che Caserta apporti alcune modifiche rispetto all’ultima uscita con il Frosinone.

Per oggi è in programma una doppia seduta di allenamento.