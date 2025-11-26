In occasione della gara di sabato prossimo al “Castellani” contro il Bari, sarà promossa una raccolta fondi a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith e delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, con l’obiettivo di supportarne le attività quotidiane. Il Centro Aiuto Donna Lilith, nato nel 2002, è un punto di riferimento per donne e minori vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale e di stalking. Offre servizi gratuiti di supporto psicologico e consulenza legale, nel pieno rispetto dell’identità culturale e della libertà personale di ogni donna accolta.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle giornate dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, tema sul quale l’Empoli Football Club ha scelto di esporsi con forza anche attraverso i propri canali social, pubblicando un video che vede coinvolti tutti i calciatori insieme alla vicepresidente Rebecca Corsi.

Sempre in occasione della partita, all’ingresso in campo i giocatori saranno accompagnati esclusivamente da bambine: un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che vuole sottolineare quanto l’educazione al rispetto e alla parità debba partire sin dalla più tenera età.