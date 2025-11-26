Prosegue il lavoro degli Azzurri in vista della prossima sfida di campionato, quella che sabato pomeriggio al Carlo Castellani li vedrà opposti al Bari. Si tratta di una gara sicuramente interessante contro una formazione che non è partita bene e che in questo momento occupa una posizione deficitaria in classifica. Anche il tecnico Caserta, fortemente voluto in estate, è in discussione, e negli ultimi giorni si è fatto il nome di Vivarini, recentemente esonerato dal Pescara.
La sfida contro i Galletti rappresenta un ulteriore test per capire come la squadra di Alessio Dionisi stia crescendo, dopo i progressi mostrati prima contro il Catanzaro e poi nella convincente e larga vittoria di Avellino. Se l’Empoli dovesse vincere, come riportato anche in un articolo ad hoc, Dionisi, a parità di gare giocate, supererebbe per punti fatti il precedente tecnico Pagliuca. Da un punto di vista tattico, si prevede il proseguimento con il modulo 3-4-2-1 già visto nell’ultima sfida. Rimangono però alcuni nodi da sciogliere: su tutti, la possibile conferma di Guarino al centro della difesa, soprattutto se Curto non dovesse essere al 100%, il che riporterebbe Lovato sul centro-destra. Un altro dubbio riguarda l’attacco: Pellegri potrebbe tornare titolare, anche se Dionisi potrebbe valutare di schierare Nasti dal primo minuto, inserendo il bomber ex Torino a gara in corso. Per quanto riguarda le altre posizioni, non dovrebbero esserci grandi novità: Belardinelli e Ignacchiti non sono ancora completamente recuperati e stanno svolgendo un lavoro parziale a parte, quindi in mezzo al campo è probabile la conferma degli stessi effettivi della scorsa partita. Attenzione a Ceesay, che potrebbe essere impiegato sulla trequarti prendendo il posto di uno tra Shpendi e Saporiti.
Gli allenamenti, fino a questo momento, si stanno svolgendo in un clima molto positivo. Qualcosa è cambiato nella testa dei giocatori e nello spogliatoio: quella leggerezza tanto decantata ora è visibile anche in campo. La speranza è che questo possa essere il viatico giusto per continuare a far bene, anche se qualche inciampo probabilmente ci sarà ancora. La strada sembra comunque essere stata tracciata. La squadra si allenarà fino alla rifinitura di venerdi; le sedute di domani e dopodomani saranno a porte chiuse.
Se Cesay va al posto di Sphendi si ritorna allo stesso schieramento di Chiavari (come modulo), se va al posto di Saporiti perdi comunque un tre quartista puro. Per me Cesay deve giocare in fascia. Se parte dalla panchina dare il cambio ad Elia a dx nel secondo tempo per avere più forze fresche, oppure a sx magari se devi recuperare un risultato entrare al posto di Moruzzi. A me in questa posizione ibrida di tre quarti non piace. E poi devi giocare con 2 attaccanti puri, sennò i torna ai problemi di Chiavari
Sono d’accordo con te…anche per me Ceesay è un esterno di centrocampo…a dx o sx non fa differenza…con la sua velocità può saltare l’uomo…
In questo momento levare Saporiti vuol dire darsi una martellata sulle ⚽️⚽️…ma questo Dionisi lo sa meglio di noi…
Magari Ceesay trequartista faceva comodo nelle prime partite perché,data la pochezza di soluzioni offensive paventate dalla squadra al momento,lui era in grado di produrre percussioni palla al piede,vedi il goal a Bolzano.Adesso che la squadra con un mister che ha le idee chiare,non me ne voglia il buon vecchio Walter che commenta in queste pagine e che ammiro per la sua coerenza e fedeltà nei confronti del vecchio tecnico,sta cominciando ad avere una struttura e connotazione precisa forse anche l’ex Cesena potrebbe ritornare al suo ruolo originario,ovvero sulla fascia ,considerando che la sua esplosività e cattiveria agonistica torneranno senz’altro comode, soprattutto quando ci sarà da recuperare il risultato.
Completamente d’accordo con Massy. Con questo modulo che sembra voglia praticare sulla trequarti ci deve stare uno tra Saporiti e Ilie.
Non andrei mai a togliere all’inizio con il Bari chi è uscito bene dalla partita di sabato scorso e cioè i tre marcatori di giornata. Poi se Curto come sembra non ce la fa, chiedo a chi è più esperto di me e soprattutto vede gli allenamenti: Ma Guarino come braccetto destro non ci può proprio giocare?
Secondo Pagliuca no,l’ha riferito in più di un’intervista.Non sappiamo però cosa ne pensa l’amiatino.
No…altrimenti rischia di fare la fine di Tonelli…se ti ricordi all’inizio veniva fatto giocare a destra e non ne indovinava una…infamato da tutti…poi spostato centrale tutti sappiamo com’è andata a finire…uno dei migliori centrali passati da Empoli…per fare il terzino…o braccetto come si chiama ora…servono determinate caratteristiche che non tutti i difensori hanno…
Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Bari è ormai vicino al cambio in panchina: la società biancorossa si prepara a sollevare dall’incarico Fabio Caserta, mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi del ritorno di Vincenzo Vivarini.
Fate bene PE a cancellare gli interventi di Italiano quando corregge i nomi dei giocatori:ha rotto gli zebedei,e son sicuro che non sono l’unico che la pensa come me.Ci son mali maggiori che non sapere come si scrive Belardinelli.
Ceesay in fascia, però come trequartista fece un grandissimo gol con la Carrarese….
Fulignati
Lovato Guarino Obaretin
Elia Duccio Yepes Bela Moruzzi
Ceesay Nasti
Un turno di riposo per Shpendi che le ha giocate tutte
Leveresti anche Saporiti?!?!?!
no, no, centrocampo a 4 e Saporiti trequarti dietro le 2 punte.
Fulignati
Lovato Guarino/Curto Obaretin
Elia Duccio Yepes Moruzzi
Saporiti
Shpendi Pellegri
dare continuità alla formazione di Avellino….
Ho letto su calcio in pillole una dichiarazione di lotito il quale sosteneva di aver parlato con Lotti per un’eventuale cessione dell’Empoli .
Potete verificare
Ecco…la meglio sarebbe codesta…che ci “comprasse” Lotito…così si farebbe la fine della Salernitana…ma anche no!
Fuli
Curto Lovato Obaretin
Elia Igna Bela Yepes Moruzzi
Saporiti
Ceesay Pellegri
Ceesay puo’ essere benissimo un trequartista….alla Bajrami infatti con Dionisi giocava sulla fascia….
Sicuramente pero’ prendere il posto a Saporiti non sara’ facile…ma ora prendero’ insulti…saporiti fini al gol non mi aveva fatto impazzire sopratutto nel trovare il suo posto come movimento senza palla non c’è paragone con Ceesay…poi che sia un ragazzo con tecnica individuale buona e con la palla ancora meglio nulla da dire…
Ma per me la fase offensiva piu’ pericolosa e’ Ceesay-Shpendi-Nasti….ora come ora poi Pietro e popov subito dietro…