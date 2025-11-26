Prosegue il lavoro degli Azzurri in vista della prossima sfida di campionato, quella che sabato pomeriggio al Carlo Castellani li vedrà opposti al Bari. Si tratta di una gara sicuramente interessante contro una formazione che non è partita bene e che in questo momento occupa una posizione deficitaria in classifica. Anche il tecnico Caserta, fortemente voluto in estate, è in discussione, e negli ultimi giorni si è fatto il nome di Vivarini, recentemente esonerato dal Pescara.

La sfida contro i Galletti rappresenta un ulteriore test per capire come la squadra di Alessio Dionisi stia crescendo, dopo i progressi mostrati prima contro il Catanzaro e poi nella convincente e larga vittoria di Avellino. Se l’Empoli dovesse vincere, come riportato anche in un articolo ad hoc, Dionisi, a parità di gare giocate, supererebbe per punti fatti il precedente tecnico Pagliuca. Da un punto di vista tattico, si prevede il proseguimento con il modulo 3-4-2-1 già visto nell’ultima sfida. Rimangono però alcuni nodi da sciogliere: su tutti, la possibile conferma di Guarino al centro della difesa, soprattutto se Curto non dovesse essere al 100%, il che riporterebbe Lovato sul centro-destra. Un altro dubbio riguarda l’attacco: Pellegri potrebbe tornare titolare, anche se Dionisi potrebbe valutare di schierare Nasti dal primo minuto, inserendo il bomber ex Torino a gara in corso. Per quanto riguarda le altre posizioni, non dovrebbero esserci grandi novità: Belardinelli e Ignacchiti non sono ancora completamente recuperati e stanno svolgendo un lavoro parziale a parte, quindi in mezzo al campo è probabile la conferma degli stessi effettivi della scorsa partita. Attenzione a Ceesay, che potrebbe essere impiegato sulla trequarti prendendo il posto di uno tra Shpendi e Saporiti.

Gli allenamenti, fino a questo momento, si stanno svolgendo in un clima molto positivo. Qualcosa è cambiato nella testa dei giocatori e nello spogliatoio: quella leggerezza tanto decantata ora è visibile anche in campo. La speranza è che questo possa essere il viatico giusto per continuare a far bene, anche se qualche inciampo probabilmente ci sarà ancora. La strada sembra comunque essere stata tracciata. La squadra si allenarà fino alla rifinitura di venerdi; le sedute di domani e dopodomani saranno a porte chiuse.