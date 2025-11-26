Sarà il Sig. Maresca di Napoli l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Bari.

Il fischietto napoletano ha diretto due gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Padova-Venezia 0-2. I precedenti con gli azzurri sono undici, ed il bilancio azzurro con questo arbitro è di una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo incrocio è stato il pareggio di Cagliari nel dicembre del 2023. Sono dodici i precedenti con il Bari ed il bilancio dei pugliesi è di due vittorie, sette sconfitte e tre pareggi. La squadra più diretta da Maresca è la Lazio con ventiquattro direzioni. Al VAR ci sarà Baroni di Firenze.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CESENA – MODENA Venerdì 28/11 h. 20:30

CALZAVARA

PASSERI – PISTARELLI

IV:      PERENZONI

VAR:  MAGGIONI  

AVAR:   PRENNA  

EMPOLI – BARI h. 15:00

MARESCA

CAPALDO – GRASSO

IV:      CAPPAI

VAR:   BARONI  

AVAR:    FERRIERI CAPUTI

PESCARA – PADOVA h. 15:00

MARINELLI

PASCARELLA – PRESSATO

IV:       LEONE

VAR:    COSSO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)    

AVAR:   DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – FROSINONE h. 15:00

GALIPO’

GARZELLI – CEOLIN

IV:    ANDENG TONA MBEI

VAR:  MERAVIGLIA

AVAR:   GUALTIERI

SUDTIROL – AVELLINO h. 15:00

RAPUANO

BINDONI – SCARPA

IV:      ZANOTTI

VAR:   SANTORO

AVAR:    CAMPLONE

VENEZIA – MANTOVA h. 15:00

PEZZUTO

BELSANTI – LAGHEZZA

IV:     TURRINI

VAR: RUTELLA

AVAR: FOURNEAU

CATANZARO – VIRTUS ENTELLA h. 17:15

TREMOLADA

ROSSI C. -RINALDI

IV:     MASSIMI

VAR:    MONALDI

AVAR:     PAGANESSI

PALERMO – CARRARESE h 19:30

PERRI

COSTANZO – ZANELLATI

IV:     GEMELLI

VAR:     NASCA  

AVAR:       DEL GIOVANE

JUVE STABIA – MONZA Domenica 30/11 h. 15:00

ALLEGRETTA

IMPERIALE – BIFFI

IV:       ARENA

VAR:     VOLPI  

AVAR:       MERAVIGLIA

SPEZIA – SAMPDORIA Domenica 30/11 h. 17:15

CHIFFI

TEGONI – TRINCHIERI

IV:       DE ANGELI

VAR:     GIUA

AVAR:       DIONISI

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

  4. Ma più che altro Riccardo, Maresca è di Napoli (proprietà De Laurentiis) e lo mandano ad arbitrare il Bari (proprietà De Laurentiis): dimmi te!!!

  5. Come diceva Gandalf: “Peggio che anda’ di notte!”. E a fari spenti
    Ma Gandalf ora soto quale nickname scrive? Chi riesce a individuarlo ce lo segnali.

  6. Ovviamente mentre discutete sempre dell’arbitro per eventuali torti che ci devono o dovrebbero comminarci non ho sentito nessuno valutare un episodio di sabato ad Avellino.
    Siamo ad inizio ripresa se non sbaglio su cross da dentro l’area di un avellinese Elia fa lo stesso fallo del rigore dato all’Inter, il cross parte ma lui in ritardo colpisce l’avversario. Nessuno ha detto ” ci è andata bene”. quindi non battete sempre lì. Poi non si capisce perchè un arbitro di Firenze (stessa ns provincia) a noi ci dovrebbe odiare e sfavorire, mentre agli altri uno del loro territorio invece gli darà degli aiuti. O ma siete proprio illogici. Veramente pensate che un arbitro abbia lo stesso odio firenze-empoli che abbiamo noi tifosi? Non gliene pò frega de meno. Che è molto più ns vs Firenze che viceversa.

