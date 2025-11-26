Sarà il Sig. Maresca di Napoli l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Bari.

Il fischietto napoletano ha diretto due gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Padova-Venezia 0-2. I precedenti con gli azzurri sono undici, ed il bilancio azzurro con questo arbitro è di una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo incrocio è stato il pareggio di Cagliari nel dicembre del 2023. Sono dodici i precedenti con il Bari ed il bilancio dei pugliesi è di due vittorie, sette sconfitte e tre pareggi. La squadra più diretta da Maresca è la Lazio con ventiquattro direzioni. Al VAR ci sarà Baroni di Firenze.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CESENA – MODENA Venerdì 28/11 h. 20:30

CALZAVARA

PASSERI – PISTARELLI

IV: PERENZONI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PRENNA

EMPOLI – BARI h. 15:00

MARESCA

CAPALDO – GRASSO

IV: CAPPAI

VAR: BARONI

AVAR: FERRIERI CAPUTI

PESCARA – PADOVA h. 15:00

MARINELLI

PASCARELLA – PRESSATO

IV: LEONE

VAR: COSSO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – FROSINONE h. 15:00

GALIPO’

GARZELLI – CEOLIN

IV: ANDENG TONA MBEI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GUALTIERI

SUDTIROL – AVELLINO h. 15:00

RAPUANO

BINDONI – SCARPA

IV: ZANOTTI

VAR: SANTORO

AVAR: CAMPLONE

VENEZIA – MANTOVA h. 15:00

PEZZUTO

BELSANTI – LAGHEZZA

IV: TURRINI

VAR: RUTELLA

AVAR: FOURNEAU

CATANZARO – VIRTUS ENTELLA h. 17:15

TREMOLADA

ROSSI C. -RINALDI

IV: MASSIMI

VAR: MONALDI

AVAR: PAGANESSI

PALERMO – CARRARESE h 19:30

PERRI

COSTANZO – ZANELLATI

IV: GEMELLI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

JUVE STABIA – MONZA Domenica 30/11 h. 15:00

ALLEGRETTA

IMPERIALE – BIFFI

IV: ARENA

VAR: VOLPI

AVAR: MERAVIGLIA

SPEZIA – SAMPDORIA Domenica 30/11 h. 17:15

CHIFFI

TEGONI – TRINCHIERI

IV: DE ANGELI

VAR: GIUA

AVAR: DIONISI