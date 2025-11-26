Sarà il Sig. Maresca di Napoli l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Bari.
Il fischietto napoletano ha diretto due gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Padova-Venezia 0-2. I precedenti con gli azzurri sono undici, ed il bilancio azzurro con questo arbitro è di una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo incrocio è stato il pareggio di Cagliari nel dicembre del 2023. Sono dodici i precedenti con il Bari ed il bilancio dei pugliesi è di due vittorie, sette sconfitte e tre pareggi. La squadra più diretta da Maresca è la Lazio con ventiquattro direzioni. Al VAR ci sarà Baroni di Firenze.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
CESENA – MODENA Venerdì 28/11 h. 20:30
CALZAVARA
PASSERI – PISTARELLI
IV: PERENZONI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PRENNA
EMPOLI – BARI h. 15:00
MARESCA
CAPALDO – GRASSO
IV: CAPPAI
VAR: BARONI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
PESCARA – PADOVA h. 15:00
MARINELLI
PASCARELLA – PRESSATO
IV: LEONE
VAR: COSSO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – FROSINONE h. 15:00
GALIPO’
GARZELLI – CEOLIN
IV: ANDENG TONA MBEI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUALTIERI
SUDTIROL – AVELLINO h. 15:00
RAPUANO
BINDONI – SCARPA
IV: ZANOTTI
VAR: SANTORO
AVAR: CAMPLONE
VENEZIA – MANTOVA h. 15:00
PEZZUTO
BELSANTI – LAGHEZZA
IV: TURRINI
VAR: RUTELLA
AVAR: FOURNEAU
CATANZARO – VIRTUS ENTELLA h. 17:15
TREMOLADA
ROSSI C. -RINALDI
IV: MASSIMI
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
PALERMO – CARRARESE h 19:30
PERRI
COSTANZO – ZANELLATI
IV: GEMELLI
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVE STABIA – MONZA Domenica 30/11 h. 15:00
ALLEGRETTA
IMPERIALE – BIFFI
IV: ARENA
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
SPEZIA – SAMPDORIA Domenica 30/11 h. 17:15
CHIFFI
TEGONI – TRINCHIERI
IV: DE ANGELI
VAR: GIUA
AVAR: DIONISI
Ommamminamianenedetta 🥺😭
Ommamminamiabenedetta 🥺😭
un altro arbitro di Firenze al var
Ma più che altro Riccardo, Maresca è di Napoli (proprietà De Laurentiis) e lo mandano ad arbitrare il Bari (proprietà De Laurentiis): dimmi te!!!
Come diceva Gandalf: “Peggio che anda’ di notte!”. E a fari spenti
Ma Gandalf ora soto quale nickname scrive? Chi riesce a individuarlo ce lo segnali.
Ovviamente mentre discutete sempre dell’arbitro per eventuali torti che ci devono o dovrebbero comminarci non ho sentito nessuno valutare un episodio di sabato ad Avellino.
Siamo ad inizio ripresa se non sbaglio su cross da dentro l’area di un avellinese Elia fa lo stesso fallo del rigore dato all’Inter, il cross parte ma lui in ritardo colpisce l’avversario. Nessuno ha detto ” ci è andata bene”. quindi non battete sempre lì. Poi non si capisce perchè un arbitro di Firenze (stessa ns provincia) a noi ci dovrebbe odiare e sfavorire, mentre agli altri uno del loro territorio invece gli darà degli aiuti. O ma siete proprio illogici. Veramente pensate che un arbitro abbia lo stesso odio firenze-empoli che abbiamo noi tifosi? Non gliene pò frega de meno. Che è molto più ns vs Firenze che viceversa.