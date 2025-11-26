Salta un’altra panchina di Serie B. Il Bari oggi ha deciso di esonerare il proprio allenatore Fabio Caserta, dopo i deludenti risultati ottenuti nelle ultime giornate e nel mirino dei tifosi che hanno contestato allenatore e società dopo l’ultima sconfitta con il Frosinone. Caserta ha diretto l’allenamento della squadra poi oggi è arrivata la decisione della dirigenza pugliese di cambiare e affidare la squadra a Vincenzo Vivarini, ex azzurro che ritroveremo sabato al Castellani visto che l’Empoli sarà impegnato proprio contro il Bari.

Vivarini ha trovato l’accordo per la rescissione del suo contratto che lo legava ancora al Pescara e nel pomeriggio firmerà il nuovo contratto con il Bari.