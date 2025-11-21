Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e gli azzurri saranno di scena ad Avellino. La gara in Irpinia la possiamo considerare come la prima vera prova del nove per Alessio Dionisi dopo un avvio stentato ma con la vittoria nell’ultima gara. Vediamo le ultime.

Situazione di possibili novità in casa azzurra e formazione non facilmente identificabile alla vigilia. La sensazione è che si possa andare dentro ancora con il 3-4-2-1 come modulo di base. In difesa potrebbe partire dalla panchina Guarino, visto che è rientrato da poco per la nazionale, con Lovato in posizione di centrale. Elia e Carboni (ballottaggio con Moruzzi ma stesso discorso fatto per Guarino) dovrebbero essere le mezzali con poi il ritrovato Ghion e Degli Innocenti a completare il reparto mediano. Davanti è vero rebus con tante soluzioni per il tecnico azzurro che, salvo fatta eccezione per la squalifica di Popov, ha tutti a disposizione. La sensazione è che si possa andare con Shpendi e Saporiti – attenzione però a Ceesay – dietro ad uno tra Pellegri e Nasti.

Gli indisponibili sono: Popov, Ebuehi, Belardinelli, Ignacchiti.

Mister Dionisi è soddisfatto del lavoro svolto in queste due settimane e conferma come la gara di domani rappresenti un test importante.

Molti dubbi in casa Avellino, a partire dal modulo che potrebbe cambiare. In teoria i biancoverdi dovrebbero utilizzare il 4-3-1-2 ma potrebbero poi andare a tre dietro viste le condizioni incerte dell’ex Simic. Sulla carta i terzini dovrebbero essere Missori e Cancellotti con Fontanarosa e Milani in mezzo. In attacco non ci sarà certamente Crespi ed accanto a Biasci si dovrebbe vedere l’altro ex, Tutino. Insigne dietro le punte con un centrocampo a tre formato da Sounas, Palmiero e Baseggio. Non saranno del match anche Rigione, Manzi, Cagnano.

Il tecnico Biancolino parla dell’Empoli come di una grande di questo campionato ma allo stesso tempo vuole una reazione dai suoi dopo la sconfitta di Cesena.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-1-2: Daffara; Missori, Milani, Fontanarosa, Cancellotti; Sounas, Palmiero, Baseggio; Insigne; Tutino, Biasci.

3-4-2-1: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Ghion, Degli Innocenti, Carboni; Shpendi, Saporiti; Pellegri.