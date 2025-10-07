I numeri e le statistiche possono spesso essere fuorvianti, vanno sempre interpretati e rapportati. Quelli degli azzurri di questa prima parte del campionato meritano di essere analizzati nel dettaglio. Non ci sono soltanto le 13 reti al passivo subite nelle prime sette giornate, numeri che da soli farebbe scattare l’allarme, ma anche il fatto che la squadra di Guido Pagliuca ha subito gol in ogni partita ufficiale della stagione. Oltre a quella di campionato contro Padova, Reggiana , Spezia, Pescara, Carrarese, Monza e Sudirol ci sono stati i 4 in coppa Italia sempre con la Reggiana e Genoa. Tra l’altro l’ultimo clean sheet risale al 6 aprile scorso, lo 0-0 contro il Cagliari. Quindi sono 17 le partite consecutive in cui la difesa azzurra viene sistematicamente superata. Prima della già citata gara contro i sardi erano state addirittura 22 le gare in cui il portiere dell’Empoli aveva raccolto il pallone nella propria porta.
Tornando alle statistiche di questa stagione, non soltanto l’Empoli è la seconda peggior difesa della serie B con 13 reti (Ha fatto peggio soltanto il Pescara con 14). Con il Sudtirol condivide il poco invidiabile primato di difesa sempre battuta prendendo in esame i campionati di serie A e B che hanno lo stesso numero di giornate. E’ indispensabile porre rimedio, fare una buona stagione in ogni categoria qualsiasi sia l’obiettivo da perseguire deve passare da una solidità difensiva. Nell’analisi di ogni partita abbiamo rimarcato i molti errori commessi dai singoli, spesso sono costati caro, mentre altre volte ci ha messo una pezza Fulignati. Contro il Monza gli azzurri sono stati graziati dagli attaccanti avversari che hanno gettato alle ortiche diverse occasioni nate proprio da errori in uscita.
Questa pausa sarà fondamentale per riflettere, capire dove si è sbagliato e apporre i giusti correttivi anche perchè il prossimo avversario si chiama Venezia.
ma tanto si continua con questa disgrazia d’allenatore. quindi cosa vogliamo pretendere?
Dovreste andare a vedere anche le statistiche dei tiri in porta subiti e le parate del Ns portiere , i numeri diventerebbero fuori controllo ….Contrasti persi a centrocampo e difesa , pali e traverse subite …..allargare la statistica così da dare un profilo più reale allo sbando della squadra .
Abbiamo più punti di quanti ne meritiamo fino ad ora
ma lo stadio ? tutti zitti?
se ne riparla nel 2028
intanto salviamoci.Sennò ci basterà fare la capienza del Druso.
per adesso, dobbiamo essere realisti e obiettivi, siamo stati la peggior squadra del torneo . avere 9 punti e’ quasi un miracolo… che poi per un soffio sarebbero potuti essere addirittura 11.
io reputo la nostra rosa mediocre, ma non fino a questo punto… anzi se ritornano in forma Pellegri e Haas e con l aggiunta di Nasti penso che non saremo peggio di tante altre squadre. quindi credo che per adesso la colpa sia in larga parte di Pagliuca e credo anche che il Presidente lo sappia benissimo
Pagliuca a me mi sta simpatico: duro e testardo come tutti i livornesi. Non sarà Acciughina Allegri, ma ci ha un carattere che noi empolesi un po’ mollaccioni e con la puzza sotto il naso, facciamo fatica ad accettare.
Del carattere m’importa anche una bella se.ga , quello che m’importa è che sia in grado di far giocare al meglio la squadra che ha, e questo fino a ora non gli è riuscito per nulla. Poi vediamo se a forza di picchiarci il muso cambia qualcosa. Fino a ora secondo me s’è raccolto parecchio di più di quanto ci siamo meritati.
Sì il carattere però è un conto… eda certi punti di vista ti posso dare anche ragione (anche se la signorilità di Cagni, Andreazzoli, ecc. è un’altra cosa per me…)… ma l’aspetto tecnico-tattico è un altro… deve apporre correttivi a dei difetti evidenti ed invece pare che persegua sempre la stessa strada del poco equilibrio, che porta sì a segnare molto, ma che non fa acquisire fiducia alla squadra per le troppe occasioni concesse… qualsiasi squadra sa che prima o gol contro di noi lo farà..e questo non va bene ed è sotto gli occhi di tutti quelli che hanno visto le nostre partite (o anche solo gli highlights…)
Dategli 2 centrocampisti a modo e vedrai si subisce meno gol con i soliti difensori…
Proprio perché per ora non li ha , deve giocare diversamente…..non serve uno scienziato per capirlo
mandarlo via prima che sia tardi…..
Sugli errori individuali Pagliuca può far poco..si tratta di poca qualità dei giocatori eventualmente
Hai ragione,va esonerato.
Forza Pagliuca cheta tutta questa gentaccia 💪
Se serve una mano ci sono ….
Ha perso solo una partita: a Pescara.
Reggio Emilia non la conto.
Te la rigiro.Ha vinto una sola partita, la prima.L’ultima non possiamo considerarla, 11 contro 10 tutto l’incontro …
La difesa prende gol xchè il centrocampo e piazzato male! Nn fa filtro Pagliuca a casa
Via prima possibile !
Ad oggi c’e’ un doppio problema,anzi un triplo problema.Primo: giocando con tre centrali occorrono gente svelta che mantiene sempre la concentrazione.Secondo: i due esterni di centrocampo ripiegano male e non sanno difendere.Terzo:non abbiamo un interdittore davanti alla difesa che sappia anche far ripartire l’azione.Siccome gli uomini son quelli che sono (Caro Gemmi..)Pagliuca deve comunque porre rimedio.Non e’ semplice ma qualcosa bisogna cambiare!Non si puo’ andare avanti così,,adducendo che sono giovani,che sono tutti nuovi e altre simili giustificazioni.Ora basta bisogna cambiare e anche in fretta.Carlo B