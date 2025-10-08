Siamo arrivati alla seconda sosta stagionale per gli impegni delle varie Nazionali e dopo sette giornate facciamo un primissimo punto della situazione sul campionato di B.

In testa alla classifica troviamo da solo il Modena con 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi. Una squadra che sta confermando sul campo il grande potenziale della rosa messa a disposizione del tecnico Sottil. Al secondo posto a due sole lunghezze di distanza il Palermo di Inzaghi, la vera favorita e autentica corazzata che non dovrebbe avere grandi problemi nella vittoria del campionato. Al terzo posto un po’ a sorpresa il Frosinone di Alvini e poi Venezia, altra big del torneo, e Avellino. Classifica molto corta nella parte centrale con diverse squadre racchiuse in pochi punti, tra cui l’Empoli con nove. Ottima partenza per Carrarese, Juve Stabia, Sudtirol e Reggiana, attualmente a 10 e 9 punti.

Nella parte bassa della classifica troviamo la sorpresa in negativo del momento, lo Spezia all’ultimo posto con tre punti. La squadra di D’Angelo, finalista playoff dello scorso campionato, paga un avvio molto difficile dove a pesare maggiormente è l’assenza, rispetto alla passata stagione, del bomber Pio Esposito, rientrato all’Inter. Al terz’ultimo posto la Sampdoria che proprio nell’ultimo turno ha ottenuto la prima vittoria stagionale riportandosi nel gruppone. Non se la passano bene neanche il Bari e il Catanzaro con sei punti, squadre partite con ben altri obiettivi a inizio stagione.

Ovviamente, come detto, siamo ancora all’inizio e tutto può essere ancora ribaltato sia in senso positivo che negativo. Già alla ripresa, l’ottava giornata, vedremo lo scontro al vertice Palermo-Modena che promette spettacolo. Molto importanti anche Frosinone-Monza e Empoli-Venezia.

Il programma dell’8a giornata:

V.ENTELLA-SAMPDORIA 17/10 ORE 20:30

REGGIANA-BARI 18/10 ORE 15:00

PESCARA-CARRARESE 18/10 ORE 15:00

MANTOVA-SUDTIROL 18/10 ORE 15:00

FROSINONE-MONZA 18/10 ORE 15:00

JUVE STABIA-AVELLINO 18/10 ORE 17:15

SPEZIA-CESENA 18/10 ORE 19:30

PALERMO-MODENA 19/10 ORE 15:00

EMPOLI-VENEZIA 19/10 ORE 17:15

CATANZARO-PADOVA 19/10 ORE 19:30