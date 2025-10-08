Riprenderà oggi, mercoledì 8 ottobre, la preparazione degli azzurri dopo due giornate di riposo. Si torna al lavoro in una settimana senza impegni ufficiali, dal momento che nel prossimo weekend il campionato si fermerà per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. La squadra si ritroverà nel pomeriggio al campo sportivo di Petroio, e non al consueto Sussidiario, per la prima seduta dopo il successo di domenica a Bolzano contro il Sudtirol. Una vittoria che, come già raccontato, rappresenta un passaggio importante per riprendere fiducia e continuità, ma che al tempo stesso ha messo in luce difficoltà evidenti che la squadra dovrà necessariamente correggere. Serve infatti intervenire su quegli aspetti tecnici e tattici che, se non risolti, potrebbero pesare sul prosieguo della stagione.
Una stagione che, alla ripresa, proporrà due sfide di rilievo: l’Empoli ospiterà il Venezia al “Castellani” e poi sarà atteso dal Modena al “Braglia”. Mister Guido Pagliuca, che oggi tornerà regolarmente a dirigere l’allenamento, non potrà contare sui giocatori convocati dalle rispettive nazionali, ma sta progressivamente recuperando gli elementi finora indisponibili. Pellegri e Nasti hanno già ritrovato minuti importanti, mentre Haas è tornato tra i convocati. Si attende ora il pieno recupero di Duccio Degli Innocenti, considerato un profilo fondamentale per la categoria.
Questa pausa, priva di gare ufficiali, sarà dunque utile per lavorare con maggiore calma sugli aggiustamenti necessari e per definire meglio un assetto che, come ha ricordato più volte lo stesso tecnico azzurro, si è compiuto soltanto al termine del mercato estivo. Ora, però, questo non dovrà più essere un alibi: è il momento di trovare equilibrio e continuità. La squadra si allenerà quotidianamente per tutta la settimana, con una probabile giornata di riposo domenica. Seguiremo da vicino il programma, anche per fornire aggiornamenti logistici a chi vorrà assistere agli allenamenti, che al momento sono a porte aperte.
