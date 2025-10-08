Sono sette le giornate di campionato ormai alle spalle e, con l’arrivo di questa seconda sosta per le nazionali, è possibile iniziare a tracciare i primi bilanci, o quantomeno provare a capire come sia stata la partenza dell’Empoli. Come già evidenziato, la formazione di Guido Pagliuca — tornata a disputare il campionato di Serie B dopo quattro stagioni vissute nella massima categoria — ha totalizzato fin qui nove punti. Un bottino che, confrontato con le partenze degli altri campionati cadetti disputati dagli azzurri nell’era dei tre punti (a partire dalla stagione 1996-1997), risulta migliore solo in due circostanze.
In un’altra occasione, precisamente nella stagione 1999-2000, conclusa con il nono posto in classifica, l’Empoli aveva raccolto esattamente gli stessi nove punti dopo sette giornate. C’è però un dato statistico interessante e, in un certo senso, anche incoraggiante: prendendo in esame le quattordici stagioni di Serie B giocate con la regola dei tre punti, la peggiore partenza in assoluto risale alla stagione 2012-2013, quella che seguì il drammatico play-out contro il Vicenza e che vide Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. Dopo sette turni, quella squadra aveva collezionato soltanto tre punti. Eppure, come la storia ricorda, a fine campionato l’Empoli arrivò quarto, giocandosi la promozione nella finale play-off contro il Livorno. Finale persa, ma che aprì la strada al trionfo dell’anno successivo. L’altra stagione con un avvio peggiore rispetto all’attuale è la 2011-2012, quando gli azzurri — destinati poi al play-out — avevano totalizzato sei punti dopo le prime sette giornate.
Tra le partenze più brillanti spicca invece quella della stagione 2004-2005: dopo sette turni l’Empoli aveva già messo in cascina ben 19 punti. Quell’anno gli azzurri chiusero al secondo posto, poi trasformato in primo per il declassamento del Genoa, centrando una promozione storica dopo un solo anno di cadetteria per la prima volta. Guardando al dato statistico, non ci sarebbe dunque da essere eccessivamente ottimisti: tendenzialmente, quando l’Empoli gira intorno ai 9-10 punti dopo sette giornate, la stagione termina con una posizione non di alta classifica. Tuttavia, la storia offre anche esempi contrari. Nella stagione 2017-2018, per esempio, gli azzurri avevano totalizzato 11 punti dopo sette turni e finirono poi per vincere il campionato. E ancora, nel 2000-2001, con 10 punti in classifica, l’Empoli chiuse al quinto posto piazzamento che oggi, con le regole attuali, significherebbe accesso ai play-off.
Si può dunque parlare di una partenza non entusiasmante, forse inferiore alle aspettative per alcuni. Ma la storia insegna che il cammino è lungo e le possibilità di riscatto sono ampie. Chissà che quel gol al 97° minuto di Bolzano non possa davvero rappresentare la scintilla giusta per accendere la stagione.
A parte le corazzate Palermo e Venezia, tutte le altre squadre possono tranquillamente puntare gli spareggi di fine campionato…..
Anche questo Modena, bel complesso, ma ha fatto un sacco di gol su rigore.
vuol dire che in porta arrivano spesso palla al piede a differenza nostra spesso con cross, o palle inattive
Alessio, questo gol al 97 ti fa essere molto, forse troppo positivo. Mi fa piacere soprattutto che uno come te, che segue l’Empoli in modo obiettivo e non solo da tifoso, la veda cosi, ma io sono un piu scettico. Per esempio l’anno di Sarri, la squadra seppur in fondo alla classifica giocava bene e come detto in precedente articolo la sfida di Lanciano fu lo spartiacque. Nel 2017-18 l’avvicendamento con Andreazzoli in panchina porto’ ad un cambio di passo notevole con la squadra (costruita bene e con un attacco atomico) che inizio’ ad ingranare. Io ad oggi (e spero di sbagliarmi) queste similitudini purtoppo non le vedo. Auguro naturalmente di sbagliarmi
Premetto che ovviamente qui siamo tutti tifosi dellEmpoli e che si scrive consapevoli che non contiamo niente in merito alle decisioni che la società ha preso e prenderà. Non capisco però chi in Agosto approvava il mercato estivo do Gemmi ed oggi approva il non esonero di Pagliuca come se le cose andassero benino, perché le cose non vanno bene e qualcuno ha sbagliato, o Gemmi o Pagliuca o entrambi.
Ha sbagliato Corsi in primis. Speriamo rimedi in tempo, non come la scorsa stagione.
klein dipende sempre x che cosa lotti. Se vuoi vincere il campionato stai andando malissimo ma se ti vuoi salvare come hanno detto non sei sufficiente ma ci vai vicino. Per salvarsi la rosa è molto buona, basterebbe solo che l allenatore aggiusti alcuni suoi incaponamenti. Per andare un serie A invece la rosa è mediocre qualitativamente. Però x quello che hanno dichiarato ci foghiamo troppo, tipici problemi dell ambiente post retrocessione
Voi siete fissati con gemmi ma se io vi do’10 euro per andare a fare la spesa e vi dico di tornare col carrello pieno ci tornate ?
Basta andare al Penny,cosa che lui ha fatto…
appunto compri roba scadente. È inutile che ve la prendiate con Gemmi e prima ancora cin Accardi. Se ti danno 10 euro riporti un sacchetto di lupini e un pacco di biscotti.
La stagione del 2012/13 ci vide fare una partenza con pochissimi punti ma diverse partite promettenti e sfortunate ed altre balbettanti, ma nel complesso migliori rapportate a queste prime 7. A Lanciano iniziò la riscossa, ma la squadra si percepiva che era allenata bene ed aveva un Saponara che stava crescendo (qui tra Ilie Saporiti e Ceesay non si fa quel Saponara) e soprattutto un allenatore che cambiò anche tatticamente, ma che stava già da prima lavorando sulla linea difensiva e sul fuorigioco che fecero poi le nostre fortune. Se Pagliu.ca riesce a cambiare tatticamente e smussa un pò del suo carattere ruvido possiamo fare abbastanza bene, ma non certo da arrivare quarti come in quel caso…che all’epoca con Sassuolo, Livorno e Verona era di alto livello.
Con 2 acquisti a gennaio…un difensore esperto e un centrocampista ma forse basta anche solo il difensore…e se Pellegri tra 3 mesi torna ad essere almeno a 80% anno scorso per ritorno possiamo fare tranquillamente play off…ma non da terzi o quarti che poi sono quelli che li vincono… firmerei per tornare su con la Primavera e una cosa simile in prima squadra che significherebbe gettare le basi per essere tra i primi 4 prossimo anno
Comunque quasi 100 milioni di entrate in 2 anni tra diritti e cessioni e neanche un acquisto sempre negli ultimi 2 anni.. A me qualcosa non torna..
Tolto gli ingaggi ,prestiti e commissioni procuratori si parla di 40 milioni di costi in 2 anni .(comprendente quello in corso)
Aggiungiamo altri 20 milioni di costi tra stadio giovanili stipendi proprieta’ ect ect ma credo di essere stato largo. Gli altri?
Mah continuo a dire che a me qualcosa non torna.
Vediamo nel prossimo futuro che succede.
Ma non ho belle sensazioni.
Spero di sbagliarmi.
A gennaio dice che deve tirare fuori 20 milioni saranno per lo Stadio?…
Ha da rientrare anche Duccio Degli Innocenti, che di mestiere fa il regista basso.
Questa è una squadra che crescerà negli anni e non certo quest anno! ci vuole calma e pazienza…siamo agli inizi e la società, così come il mister sono stati chiari
Ma dove crescera’ perdonami
Lovato prestito
Nasti prestito
Pellegri prestito
Fulignati prestito
Gesay prestito
Ilie prestito
Obaretin prestito
Ghion prestito
…..se non cresce da qui a gennaio la vedo dura…
Il tuo discorso vale per quelli di proprieta’ e per adesso non ne vedo nessuno che spicc
Confesso che un allenatore – se è vero quello che si dice in alcuni commenti – non può litigare coi giocatori, ma al contrario li deve motivare gentilmente e non urlando. Se le cose stanno così come leggo in qualcuno dei vostri post io devo dire che non posso sopportare questo comportamento. Se invece riferite cose inesatte allora tutto cambia.