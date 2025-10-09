L’ex portiere azzurro Alberto Pelagotti ha parlato del campionato di Serie B e anche dell’Empoli in un intervista rilasciata ieri a tmw.com

“Monza, Venezia e Palermo sono le squadre favorite. Hanno gli organici più forti”.

Il suo ex Empoli?

“L’Empoli è una squadra nuova, giovane, un po’ in rodaggio. Il tecnico è nuovo, serve tempo. Alla lunga farà un campionato di altissimo livello”

Il portiere che le piace di più in B?

“Fulignati. Ad Empoli sta facendo molto bene. Poi di portieri bravi ce ne sono. Ma se devo fare un nome, dico Fulignati.”