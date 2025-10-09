È ripreso ieri il lavoro degli azzurri, tornati in campo dopo due giorni di riposo. Alle spalle il successo in extremis ottenuto contro il Südtirol, la squadra guarda avanti, proiettata ai prossimi impegni di campionato, anche se – come noto – il weekend in arrivo sarà di pausa per via della sosta delle nazionali. La seduta di ieri è stata più simile a un allenamento di scarico che a una sessione intensa, come quelle a cui il gruppo è abituato. Guido Pagliuca ha comunque approfittato dell’occasione per impartire alcune indicazioni tattiche ai giocatori presenti, in un gruppo ridotto dall’assenza dei convocati con le rispettive selezioni (Ceesay, Guarino, Moruzzi, Popov, Konate) e da quella di Ignacchiti, fermato da un problema fisico. C’è tuttavia fiducia nel suo recupero in vista della sfida con il Venezia. Il clima all’interno dello spogliatoio è apparso sereno e disteso, complice naturalmente la vittoria ottenuta nell’ultimo turno. L’allenamento è stato diretto dal tecnico azzurro, che rimane saldo al timone nonostante alcune voci circolate negli ultimi giorni su presunte riflessioni della società: indiscrezioni che, da quanto ci risulta, non trovano alcun riscontro concreto. Al contrario, il gruppo sembra compatto e pienamente dalla parte dell’allenatore.

Come già sottolineato, al di là del successo di Bolzano, restano diversi aspetti da migliorare. Questo periodo senza gare ufficiali rappresenta quindi un’occasione importante per lavorare su quei dettagli che ancora non funzionano, soprattutto dopo un primo tempo contro il Südtirol che ha rappresentato probabilmente il punto più basso della stagione. Dalla seduta di ieri non sono emerse particolari novità tattiche, ma non è escluso che nel corso della settimana lo staff possa sperimentare qualche aggiustamento, anche se appare improbabile – almeno per ora – un cambio radicale di modulo. In difesa, infatti, dovrebbe essere confermato l’attuale sistema, con una linea a tre (o a cinque in fase di non possesso).

Le prossime giornate di lavoro potranno fornire indicazioni più concrete, ma sarà soprattutto a partire dalla prossima settimana che si potrà iniziare a intravedere qualcosa di più preciso in vista della sfida con il Venezia, una delle formazioni più attrezzate e ambiziose di questa Serie B.