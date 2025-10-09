Guido Pagliuca non è un allenatore incline a rivoluzionare la squadra da una partita all’altra, come accadeva, ad esempio, nell’ultima esperienza empolese di Andreazzoli, quando si contavano anche sei o sette novità di formazione a gara. Tuttavia, osservando questo primo scorcio di stagione, emerge come il tecnico azzurro abbia comunque attuato una discreta rotazione tra i calciatori a disposizione: nessuno, infatti, è stato impiegato sempre in tutte le gare ufficiale giocate. Sono in totale ventisette gli elementi che hanno collezionato almeno una presenza ufficiale in questa stagione tra Campionato e Coppa. I soli calciatori sempre presenti nelle nove gare fin qui disputate sono Carboni, Ilie e Moruzzi.

Se restringiamo l’analisi alle sette giornate di campionato, soltanto Fulignati e Lovato vantano il 100% di presenza in campo, con 630 minuti ciascuno. Fulignati, con anche una presenza in coppa è primo per minuti in campo in tutte le competizioni, per lui 720′. A completare l’elenco di chi è sempre sceso in campo in campionato troviamo Elia, terzo per minutaggio complessivo con 555 minuti. Ceesay, quarto con 473‘, Carboni, sesto con 433‘. Gli altri sono Ilie con 303‘ e Moruzzi, fermo a 169 minuti. A chiudere la top cinque, tra Ceesay e Carboni, c’è Ghion, con 440 minuti giocati. Il calciatore con meno tempo in campo in campionato è Kaczmarski, con appena due minuti, giocatore che peraltro non fa più parte della rosa azzurra. Tra gli elementi ancora senza minutaggio figurano invece Indragoli, Perisan, Tosto, Haas, Bianchi e Degli Innocenti.