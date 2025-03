I numeri non mentono e l’Empoli si attesta all’ultimo posto della graduatoria relativa ai tiri in porta. Meglio degli azzurri anche Venezia e Monza, che in questo momento si trovano dietro di loro in classifica, rispettivamente a quattro e otto punti di distanza. Il dato è incontrovertibile e può trovare una sua logica anche nel modo di giocare dell’Empoli di D’Aversa, che sviluppa le sue trame offensive sfruttando prevalentemente l’aggressività e il recupero-palla.

Al contempo, però, l’Empoli è riuscito a essere molto più pratico e cinico in zona-gol rispetto a tante altre squadre che lottano per non retrocedere. I nostri si attestano addirittura all’undicesimo posto (con la percentuale del 7.3%) se mettiamo a confronto i tiri effettuati in totale (313) con i gol realizzati (23).

La statistica completa: