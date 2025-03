Sarà il Sig. Di Bello di Brindisi l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica sera al Castellani contro la Roma.

Quella di domenica sarà l’undicesima direzione in questo campionato di serie A, la quarta con gli azzurri. Infatti Di Bello, nel campionato 2024/25, ha già incrociato tre volte i nostri, esattamente nel pari interno con la Juve, nella vittoria interna con il Como e poi a Verona, da dove l’Empoli non ha più vinto. In totale sono diciassette gli incroci con l’Empoli, il bilancio azzurro è di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. C’è un precedente stagionale anche con la Roma, esattamente nel 5-0 rifilato al Parma all’Olimpico. Il bilancio totale con i capitolini, diretti 26 volte (la squadra più arbitrata) è di 15 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima gara diretta è stata Verona-Fiorentina 1-0. Al VAR ci sarà Paterna di Teramo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CAGLIARI – GENOA Venerdì 07/03 h.20.45

FABBRI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

COMO – VENEZIA Sabato 08/03 h.15.00

AYROLDI

MELI – ALASSIO

IV: SCATENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – TORINO Sabato 08/03 h.15.00

FOURNEAU

MORO – FONTEMURATO

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: MASSA

LECCE – MILAN Sabato 08/03 h.18.00

DOVERI

DI GIOIA – DI MONTE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

INTER – MONZA Sabato 08/03 h.20.45

ZUFFERLI

BERTI – CIPRESSA

IV: COSSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – BOLOGNA h.12.30

RAPUANO

TOLFO – ROSSI M.

IV: PAIRETTO

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – DEI GIUDICI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

PERROTTI – MASTRODONATO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – TEGONI

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

LAZIO – UDINESE Lunedì 10/03 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – BERCIGLI

IV: RUTELLA

VAR: GHERSINI

AVAR: DI PAOLO