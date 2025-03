La questione portiere in casa Empoli sta vivendo una stagione davvero travagliata. In estate la società azzurra ha deciso di puntare con forza su Devis Vasquez, arrivato in prestito dal Milan (con diritto di riscatto a favore dell’Empoli) con alle sue spalle Perisan, Seghetti e Brancolini (arrivato in estate dopo il grave infortunio a Perisan). Nella prima parte di campionato è stato davvero ottimo l’apporto del portiere colombiano tanto da far parlare di lui come vera sorpresa in positivo. Poi un deciso calo di rendimento verso la fine del girone di andata con alcuni errori, anche clamorosi come quello a Venezia, lo hanno fatto escludere dall’undici titolare per un turno nello scontro diretto con il Lecce con la scelta di lanciare titolare il giovane Seghetti( protagonista di ottime prove in Coppa Italia con Torino e Fiorentina) per poi riprendere il suo posto nella gara successiva. A gennaio la società azzurra decide di concludere lo scambio di portieri con la Samp con l’arrivo in azzurro di Marco Silvestri con Samuele Perisan a Genova. A metà febbraio nella trasferta di Udine mister D’Aversa sceglie per un cambio in porta e lancia dal 1′ Silvestri e anche nelle successive partite con Atalanta e Genoa conferma l’ex Samp. Nella scorsa settimana gli azzurri hanno giocato la gara di Coppa Italia con la Juventus con il ritorno tra i pali di Vasquez, autore di una buonissima prova con alcune parate importanti tra cui il rigore a Yildiz.

Come sappiamo, domenica Silvestri si è reso protagonista di un clamoroso errore che è costato il gol del pareggio genoano a dieci minuti dalla fine scatenando molti commenti negativi da parte dei tifosi azzurri che invocano un nuovo cambio in porta. Adesso la domanda è: sarà confermato ancora Silvestri oppure potrebbe tornare in auge Vasquez? O addirittura il giovane Seghetti? L’alternanza tra portieri a volte paga altre meno. Ci sono alcuni precedenti sia positivi che negativi in casa azzurra quando c’è stata rotazione tra tre portieri, in negativo nella stagione 2018/19 terminata con la retrocessione, con in porta Terracciano, Provedel e Dragoswki mentre in positivo lo scorso anno con Perisan, Berisha e Caprile con il traguardo della salvezza raggiunto all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

Adesso spetterà a Mister D’Aversa la scelta, durante questa settimana, su chi dovrà difendere la porta azzurra nella gara con la Roma di domenica al Castellani.