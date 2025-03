C’è una statistica che crediamo sia molto particolare ed anche indicativa rispetto a quello che è il cammino della nostra squadra in questa stagione di serie A. Ovvero l’enorme discrepanza di risultati che emergono tra il primo ed il secondo tempo delle partite. Due classifiche virtuali diametralmente opposte che indicano come la squadra di D’Aversa soffra particolarmente la seconda parte di gara. Ed in questo dato non c’è certo da escludere il fatto di una limitatezza nelle scelte dei cambi; con i tanti infortuni ad essere fattore fortemente inficiante.

Andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono i numeri derivanti dalla scissione delle due frazioni di gioco. L’allarme rosso, come detto, è legato ai secondi tempi. Se dovessimo prendere in esame tutti i risultati dettati unicamente da quel che accade tra il 46’ ed il 90’ (più recupero), vedremo che l’Empoli è la peggior squadra del campionato. In questa situazione specifica, gli azzurri avrebbero fatto soltanto 16 punti. Meglio addirittura il Venezia con 17 e poi il Monza con 21. Totalmente diversa la storia se andiamo a creare una classifica prendendo come buoni i soli risultati emersi alla fine del primo tempo. In questo caso l’Empoli occuperebbe la nona posizione con ben 38 punti all’attivo, una quota che vorrebbe già dire salvezza.

Un dato importante è quello legato ai gol. Guardando a quelli subiti, c’è da dire che l’Empoli nel secondo tempo ha preso il doppio delle reti incassate nel primo tempo: 29 contro 15. Anche nei gol fatti c’è ovvia discrepanza, 16 quelli realizzati tra il 1’ ed 45’, soltanto 7 quelli nella seconda parte di gara. E’ indubbio che questo dato non sia casuale e meriti una riflessione.