Alessio Baralla e Thomas Campaniello sono stati convocati dalla Nazionale Under 17 per il Mondiale in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar.

Il tecnico della Nazionale Massimiliano Favo ha convocato 21 calciatori: la squadra azzurrasi radunerà lunedì 27 ottobre a Novarello, dove sosterrà cinque sedute di allenamento in tre giorni, prima di partire per Doha giovedì 30 ottobre.

L’Italia, inserita nel Gruppo A, esordirà lunedì 3 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport) sul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha contro i padroni di casa del Qatar, per poi affrontare la Bolivia giovedì 6 novembre (ore 15.30 locali/13.30 italiane, diretta su Rai Sport) e il Sudafrica domenica 9 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport), rispettivamente sui campi 3 e 9.

Si qualificheranno ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, più le otto migliori terze. Gli ottavi e i quarti, invece, sono fissati per il 18 e il 21 novembre, mentre le semifinali sono previste per il 24 novembre. La finale per il 3º posto e la finalissima si disputeranno giovedì 27 novembre, rispettivamente alle ore 15.30 sul campo 7 e alle ore 19 allo Stadio Internazionale Khalifa dell’Aspire Zone di Doha.

Per gli Azzurrini si tratta della settima partecipazione alla Coppa del Mondo di categoria (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019 e 2025), la seconda consecutiva (2019 e 2025). Il miglior piazzamento della storia azzurra nella competizione sono stati i quarti di finale, raggiunti sia nel 2009 in Nigeria dai ragazzi di Pasquale Salerno (Svizzera-Italia 2-1, 8 novembre) sia nel 2019 in Brasile dalla formazione di Carmine Nunziata (Italia-Brasile 0-2, 12 novembre), attuale tecnico della Nazionale Under 20, reduce dall’esperienza al Mondiale disputato in Cile, terminata agli ottavi di finale (Stati Uniti-Italia 3-0, 9 novembre).

Empoli Fc