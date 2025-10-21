Quella di venerdi prossimo sarà la 19a gara ufficiale tra Modena ed Empoli allo stadio “Braglia”, per quanto concerne le gare di campionato. Nelle precedenti diciotto partite i nostri sono usciti vincitori solo in quattro occasioni, i pareggi sono stati 6 e le vittorie canarine 8.

La prima sfida risale al campionato di serie B 1949/50, con la gara che si chiuse sul punteggio di 0-0. Passarono ben ventritre anni prima che le due squadra si riaffrontassero, successe nel campionato di C1 1972-73 ed anche il quel caso la gara terminò in parità: 1-1. L’Empoli tornò a Modena anche nei successivi due campionati, sempre in C, trovando prima una sconfitta per 4-2 e poi un pareggio 2-2. Si deve andare poi all’Aprile del 1981 per ritrovare una presenza azzurra in quel di Modena. Gli azzurri uscirono sconfitti per 2-1, anche nel campionato successivo (siamo sempre in C) arrivò una sconfitta, stavolta per 3-1. Si va poi al campionato 1989-90 ed il Modena ci batte ancora con un netto 3-1. Si deve aspettare poi l’aprile del 1996, in quella che sarà la nostra ultima apparizione a Modena in serie C, ed in quella occasione arriva anche la prima vittoria storica su quel campo; un 2-0 targato Puccinelli ed Esposito. Di li a poco torneremo al Braglia ma non per giocare con il Modena, ma la storia la conoscete. Per giocare contro i gialloblù invece torniamo da quelle parti nel campionato di serie B 2001/02, ed arriva ancora un successo per i nostri, un solo gol Di Natale basta per vincerla. Nel maggio del 2003 arriva invece il primo confronto modenese a livello di serie A, la gara finirà 1-1 con vantaggio emiliano di Colucci e pareggio di Di Natale. Si torna a Modena esattamente un anno dopo, sempre in serie A, e la gara finisce ancora 1-1; sempre avanti il Modena, con Amoruso, pari azzurro di Tommaso Rocchi. Le due squadre retrocedono in B e si riaffrontano l’anno seguente con il terzo 1-1 consecutivo, stavolta in vantaggio va l’Empoli con Tavano ma veniamo raggiunti da Graffiedi. Le due squadre si vanno a ritrovare nelle stagioni di B. Dalla stagione 2008-09 a quella 2013-14 il confronto a Modena non mancherà mai e si giocherà quindi per sei anni consecutivi. Le prime due gare vedono un doppio successo gialloblù per 3-0 e 2-0. Arriva poi un pareggio a reti bianche poi due successi consecutivi azzurri: il primo con gol di Tavano e Buscè, il secondo per 3-2 con doppietta di Maccarone e Moro per noi e gol di Ardemagni e Andjelkovic per il Modena. L’ultimo precedente è quello del marzo 2014 con gara terminata 0-0.

Vediamo la cronistoria delle gare giocare a Modena tra canarini ed azzurri:

1949/50 Serie B 3-0

1972/73 Serie C 1-1

1973/74 Serie C 4-2

1974/75 Serie C 2-2

1980/81 Serie C 2-1

1981/82 Serie C 3-1

1989/90 Serie C 3-1

1995/96 Serie C 0-2

2001/02 Serie B 0-1

2002/03 Serie A 1-1

2003/04 Serie A 1-1

2004/05 Serie B 1-1

2008/09 Serie B 3-0

2009/10 Serie B 2-0

2010/11 Serie B 0-0

2011/12 Serie B 0-2

2012/13 Serie B 2-3

2013/14 Serie B 0-0