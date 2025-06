Tra i volti che rientrano alla base in questa estate di riorganizzazione azzurra c’è anche quello di Luca Belardinelli. Centrocampista classe 2001, il suo percorso in questi ultimi anni è stato purtroppo segnato da tanta sfortuna, soprattutto sul piano fisico. Un giocatore sul quale l’Empoli ha sempre creduto, ma che fin qui non è riuscito a esprimere appieno il proprio potenziale, complice una serie di acciacchi e ricadute che ne hanno rallentato la crescita.

La scorsa estate, Belardinelli era tra i giovani più attesi in casa Empoli. Le premesse lasciavano sperare in un’annata importante, ma le condizioni fisiche precarie hanno inciso fortemente, costringendolo a saltare tutta la prima parte della stagione. A gennaio, la scelta condivisa di andare a cercare minutaggio altrove: per lui, si sono riaperte le porte del Sudtirol, dove aveva già giocato in prestito nel campionato 2022/23. In Alto Adige, il centrocampista è tornato a sorridere. Dopo un naturale periodo di riassestamento, dalla prima settimana di marzo è diventato una pedina fissa nello scacchiere biancorosso. Praticamente sempre titolare nel cuore della mediana, Belardinelli ha messo insieme prestazioni convincenti, condite anche da un assist vincente nella gara contro il Cittadella. Segnali positivi che lasciano ben sperare per il futuro.

Con 39 presenze totali in Serie B all’attivo, il suo curriculum comincia a prendere corpo, e ora il ragazzo rientra a Monteboro con una chiara missione: convincere il nuovo allenatore Guido Pagliuca a puntare su di lui. Nel modulo preferito dal tecnico, il 3-4-2-1, Belardinelli potrebbe trovare spazio in uno dei due ruoli centrali del centrocampo, dove dinamismo, senso della posizione e capacità d’inserimento vengono premiati. Luca è un centrocampista “moderno”, capace di coniugare ordine e dinamismo. E’ sempre stato un giocatore tatticamente diligente nelle due fasi, non disdegnando gli inserimenti offensivi. Vedremo se, finalmente, sarà il suo anno.