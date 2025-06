Non scriviamo assolutamente niente di nuovo o di inaspettato. Luca Marianucci è un nuovo giocatore del Napoli ed un ex per l’Empoli. Le visite mediche, svolte a Roma dal difensore classe 2004, sono state di fatto l’anticamera al contratto che lo andrà a legare per i prossimi anni al club di De Laurentiis. Non possiamo però ancora parlare di ufficialità, il contratto verrà depositato ai primi giorni di luglio. E’ però tutto fatto anche dal punto di vista contrattuale trai club. Anche qui non raccontiamo niente di nuovo, andiamo semmai a confermare che all’Empoli arriveranno circa 9 milioni di euro comprensivi di bonus.

Marianucci si va ad accodare ai non pochi ex azzurri passati a giocare sotto il Vesuvio.