Ci sarebbe un altro nome attenzionato dal club di Monteboro per il proprio reparto più avanzato. Stando infatti a questo riportato stamani su “tuttomercatoweb”, l’Empoli avrebbe messo gli occhi addosso ad Edoardo Saporiti. Genovese, classe 2001, Saporiti ha giocato nell’ultima stagione in serie C con la Lucchese, è però in scadenza di contratto e si può liberare a zero. Si parla di un giocatore che può essere adatto sia da trequartista che da seconda punta, giocatore che quindi si collocherebbe bene nel modulo tattico che dovrebbe offrire Pagliuca.

Numeri davvero discreti quelli riportati da Saporiti nella passata stagione di C, visto che si annoverano nove gol e dieci assist. L’ex calciatore della Torres ha contribuito fattivamente alla salvezza delle pantere rossonere. E’ un giocatore che non si è mai confrontato con il campionato di serie B, ma molti addetti ai lavori lo considerano pronto per il salto di categoria. Al momento non abbiamo particolari riscontri sulla fattibilità dell’operazione anche se è una di quelle che potrebbe tranquillamente starci nel prossimo mercato.