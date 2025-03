L’ex attaccante azzurro Nicolò Cambiaghi ha rilasciato nella serata di ieri a Sky Sport alcune dichiarazioni sulla sua esperienza con la maglia dell’Empoli.

Avverte la differenza tra lottare per la salvezza e lottare per l’Europa?

“Sì, l’anno scorso ne parlavo anche con i ragazzi dell’Empoli: lottare per la salvezza non è facile, anzi. Richiede dei sacrifici importanti, perché il livello della squadra non può mai essere come quello delle top e si deve sempre lavorare di più, fare partite ‘sporche’, cercare di prendere punti ovunque. Anche lottare per vincere è senza dubbio difficile. Sono due cose diverse che però allo stesso tempo richiedono sforzi enormi. Posso dire che qui a Bologna c’è più ‘serenità’. Non che non ce ne fosse Empoli, anzi, però una volta che arriva una vittoria e vedi la classifica positiva, lavori anche in modo diverso. Il primo anno a Empoli era stata un po’ più semplice la salvezza, l’anno scorso invece è stata molto più complicata. Quando arrivi fino alla fine che non sai se ti salvi o non ti salvi… È veramente tosta anche a livello mentale. In generale, non è facile giocare per qualsiasi obiettivo, ci vuole estrema convinzione in tutti e due i casi”.

Come si è trovato a Empoli?

“Sono stato veramente bene, tanto che poi sono tornato il secondo anno per un volere mio. Posso solo che parlarne in maniera positiva, perché entrambi gli anni ho trovato un bel gruppo, anche se nella seconda stagione avevamo cambiato tanti giocatori. Si lavora in maniera tranquilla, si può sbagliare e questa penso sia una cosa molto importante per un giovane alle prime esperienze in Serie A. Empoli è sicuramente nel mio cuore, sono stati due anni bellissimi, abbiamo raggiunto due salvezze e ho dei ricordi stupendi. Non vedo l’ora di ritornarci per per la semifinale di Coppa Italia”.